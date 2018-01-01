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Ангелина Калинина вышла в основную сетку US Open
Ангелина Калинина вышла в основную сетку US OpenВ Нью-Йорке (США) на четвертом в сезоне турнире «Большого шлема» -  Открытом чемпионате США по теннису (US Open) с призовым фондом $53,000,000 у женщин завершилась квалификация.

136-я ракетка мира, 21-летняя украинка Ангелина Калинина, посеянная под 26-м номером, нанесла поражение 199-му номеру рейтинга WTA, 18-летней австралийке Джейми Фурлис со счетом 3:6, 6:2, 6:1.

За 2 часа 7 минут, проведенные на корте Калинина реализовала пять брейк-пойнтов из одиннадцати, а Фурлис - два из восьми. На подаче соперницы допустили по три двойных ошибки, при этом Ангелина выполнила два эйса, а Джейми один раз подала навылет. Между собой теннисистки встречались впервые.

Калинина впервые сыграет в основной сетке турнира Grand Slam, а ее соперницей по первому кругу будет также прошедшая через квалификацию 166-я ракетка мира, 24-летняя Катинка фон Дейхманн из Лихтенштейна.

Таким образом, Калинина стала шестой участницей основных соревнований от Украины, присоединившись к Элине Свитолина, Лесе Цуренко, Катерине Бондаренко, Катерине Козловой и Даяне Ястремской.

Отметим, что шесть украинок в основной сетке US Open – лучший результат за последние 10 лет.
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