Ангелина Калинина вышла в основную сетку US Open

В Нью-Йорке (США) на четвертом в сезоне турнире «Большого шлема» - Открытом чемпионате США по теннису (US Open) с призовым фондом $53,000,000 у женщин завершилась квалификация.136-я ракетка мира, 21-летняя украинка, посеянная под 26-м номером, нанесла поражение 199-му номеру рейтинга WTA, 18-летней австралийкесо счетом 3:6, 6:2, 6:1.За 2 часа 7 минут, проведенные на корте Калинина реализовала пять брейк-пойнтов из одиннадцати, а Фурлис - два из восьми. На подаче соперницы допустили по три двойных ошибки, при этом Ангелина выполнила два эйса, а Джейми один раз подала навылет. Между собой теннисистки встречались впервые.Калинина впервые сыграет в основной сетке турнира Grand Slam, а ее соперницей по первому кругу будет также прошедшая через квалификацию 166-я ракетка мира, 24-летняя Катинка фон Дейхманн из Лихтенштейна.Таким образом, Калинина стала шестой участницей основных соревнований от Украины, присоединившись к Элине Свитолина, Лесе Цуренко, Катерине Бондаренко, Катерине Козловой и Даяне Ястремской.Отметим, что шесть украинок в основной сетке US Open – лучший результат за последние 10 лет.