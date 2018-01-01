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US Open. Пять украинок сыграют в основной сетке
US Open. Пять украинок сыграют в основной сетке27 августа в Нью-Йорке (США) стартует последний в сезоне турнир «Большого шлема» -  Открытый чемпионат США по теннису (US Open) с призовым фондом $53,000,000. В основной сетке турнира выступление начнут пять украинских теннисисток.

Элина Свитолина (7-я в рейтинге WTA) получила седьмой номер посева и в первом круге сыграет противамериканки Сачии Викери (79) из Соединённых Штатов. В прошлом сезоне Элина дошла до 1/8 финала.

Леся Цуренко (35) в первом круге встретится с бельгийкой Элисон Ван Эйтванк (38) из Бельгии. На US Open-2017 Леся не смогла преодолеть барье первого круга.

Катерина Бондаренко (86) стартует в матче с белоруской Верой Лапко (70). В этом сезоне Бондаренко встречалась  с Лапко в квалификации турнира в Индиан-Уэллсе и уступила в двух сетах.
лучшего результата на US Open Катерина добилась в 2009 году, когда сумела пробиться в 1/4 финала.

Катерина Козлова (88) за выход во второй круг соревнований поспорит с испанкой Ларой Арруабарреной (85). В прошлом сезоне Козлова завершила выступление во втором круге.

Даяна Ястремская (104) дебютный матч в основной сетке турнира «Большого Шлема» проведет c одной из победительниц квалификации, имена которых станут известны в пятницу.

Напомним, что за выход в основную сетку US Open борется Ангелина Калинина (136), которая в финальном раунде встретится с австралийкой Джейми Фурлис (199).

Добавим, что первая ракетка мира Симона Халеп из Румынии в первом круге сыграет с эстонкой Кайей Канепи (44).  Второй номер мировой классификации датчанка Каролин Возняцки стартует против австралийки Саманты Стосур (64), действующая чемпионка US Open американка Слоан Стивенс (3) сыграет с россиянкой Евгенией Родиной (81), а шестикратная победительница Открытого чемпионата США Серена Уильямс (26) встретятся с полькой Магдой Линетт (60).
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