US Open. Пять украинок сыграют в основной сетке

27 августа в Нью-Йорке (США) стартует последний в сезоне турнир «Большого шлема» - Открытый чемпионат США по теннису (US Open) с призовым фондом $53,000,000. В основной сетке турнира выступление начнут пять украинских теннисисток.(7-я в рейтинге WTA) получила седьмой номер посева и в первом круге сыграет противамериканки Сачии Викери (79) из Соединённых Штатов. В прошлом сезоне Элина дошла до 1/8 финала.(35) в первом круге встретится с бельгийкой Элисон Ван Эйтванк (38) из Бельгии. На US Open-2017 Леся не смогла преодолеть барье первого круга.(86) стартует в матче с белоруской Верой Лапко (70). В этом сезоне Бондаренко встречалась с Лапко в квалификации турнира в Индиан-Уэллсе и уступила в двух сетах.лучшего результата на US Open Катерина добилась в 2009 году, когда сумела пробиться в 1/4 финала.(88) за выход во второй круг соревнований поспорит с испанкой Ларой Арруабарреной (85). В прошлом сезоне Козлова завершила выступление во втором круге.(104) дебютный матч в основной сетке турнира «Большого Шлема» проведет c одной из победительниц квалификации, имена которых станут известны в пятницу.Напомним, что за выход в основную сетку US Open борется Ангелина Калинина (136), которая в финальном раунде встретится с австралийкой Джейми Фурлис (199).Добавим, что первая ракетка мираиз Румынии в первом круге сыграет с эстонкой Кайей Канепи (44). Второй номер мировой классификации датчанкастартует против австралийки Саманты Стосур (64), действующая чемпионка US Open американка(3) сыграет с россиянкой Евгенией Родиной (81), а шестикратная победительница Открытого чемпионата США(26) встретятся с полькой Магдой Линетт (60).