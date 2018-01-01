Нью-Хэйвен. Людмила Киченок не прошла в 1/2 финала в парном разряде

Вчера, 15:52 85 | Теннис

В Нью-Хэйвене (США) на турнире WTA Premier 5 - Connecticut Open с призовым фондом $ 799,000 в парном разряде проходят матчи 1/4 финала.



Украинка Людмила Киченок (43-я в парном рейтинге WTA) в дуэте с испанкой Ларой Арруабарреной (38) уступили немке Лауре Зигемунд (616) и Се Су-Вей (19) из Тайваня со счетом 6:4, 3:6, 8:10.



Матч длился 1 час 23 минуты. За это время соперницы взяли по три подачи друг-друга. На счету Киченок и Арруабаррены один эйс и три двойные ошибки, а Зигемунд и Су-Вей ни разу не подали навылет и совершили четыре двойные ошибки.



В полуфинале Зигемунд и Су-Вей сыграют против чешек Каролины и Кристины Плишковых, которые были сильнее В Нью-Хэйвене (США) на турнире WTA Premier 5 - Connecticut Open с призовым фондом $ 799,000 в парном разряде проходят матчи 1/4 финала.Украинка(43-я в парном рейтинге WTA) в дуэте с испанкой(38) уступили немке(616) и(19) из Тайваня со счетом 6:4, 3:6, 8:10.Матч длился 1 час 23 минуты. За это время соперницы взяли по три подачи друг-друга. На счету Киченок и Арруабаррены один эйс и три двойные ошибки, а Зигемунд и Су-Вей ни разу не подали навылет и совершили четыре двойные ошибки.В полуфинале Зигемунд и Су-Вей сыграют против чешек Каролины и Кристины Плишковых, которые были сильнее украинки Надежды Киченок и австралийки Анастасии Родионовой