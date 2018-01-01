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15:30 Боб Арум: Бельтран и Педраса подписали контракт на бой Ломаченко 25 | Бокс

15:03 Программа чемпионата Украины по летнему биатлону 46 | Биатлон

14:35 Состав сборной Украины на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ 66 | Гребля

14:13 Мужская сборная Украины по волейболу разгромила Венгрию в отборе на ЧЕ-2019 78 | Волейбол

13:52 Леся Цуренко: Очень радуюсь успехам Костюк 83 | Теннис

13:24 Фьюри: Ортис – единственный нормальный соперник Уайлдера, но он уже в возрасте Формана 75 | Бокс

13:15 Шеннон Бриггс: В бою Поветкина и Джошуа у каждого равные шансы 69 | Бокс

13:01 Фьюри: Играться с Уайлдером не собираюсь, он будет промахиваться, и я за это его накажу 73 | Бокс

12:42 US Open. Ангелина Калинина вышла во второй раунд квалификации 81 | Теннис