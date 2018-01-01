US Open. Ангелина Калинина вышла во второй раунд квалификации

В Нью-Йорке (США) на четвертом в сезоне турнире «Большого шлема» - Открытом чемпионате США по теннису (US Open) с призовым фондом $53,000,000 у женщин проходит квалификация.136-я ракетка мира, 21-летняя украинка, посеянная под 26-м номером, обыграла 20-летнюю румынку, занимающую в рейтинге WTA 256-ю строчку, со счетом 6:1, 7:6(2).За полтора часа, проведенные на корте, Калинина реализовала шесть брейк-пойнтов из 14-ти, Русе – три из трех. Ангелина выполнила два эйса и пять раз ошиблась на подаче, а Елена-Габриэла четыре раза подала навылет и совершила девять двойных ошибок.Во втором раунде соперницей Калининой будет 23-летняя чешка Тереза Мартинцова, занимающая в рейтинге WTA 229-ю строчку.