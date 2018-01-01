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Кубок Лейвера. Капитаны команд объявили состав участников
Кубок Лейвера. Капитаны команд объявили состав участниковВ Нью-Йорке состоялась презентация второго сезона Кубка Лейвера. В мероприятии приняли участие сам Род Лейвер, капитан Команды Мира Джон Макинрой и теннисисты Новак Джокович и Хуан Мартин дель Потро.

Шестыми участниками команд стали полуфиналист Australian Open этого года Кайл Эдмунд (Великобритания) и чемпион парного Уимблдона Джек Сок (США).

В этом году турнир пройдет с 21 по 23 сентября на домашней арене баскетбольного клуба «Chicago Bulls».

Команда Европы: Роджер Федерер (Швейцария), Новак Джокович (Сербия), Александр Зверев (Германия), Григор Димитров (Болгария), Давид Гоффен (Бельгия), Кайл Эдмунд (Великобритания).

Команда Мира: Хуан Мартин дель Потро (Аргентина), Ник Кириос (Австралия), Джон Иснер (США), Кевин Андерсон (ЮАР), Диего Шварцман (Аргентина), Джек Сок (США).
По материалам: btu.org.ua
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