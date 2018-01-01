Кубок Лейвера. Капитаны команд объявили состав участников

Сегодня, 18:17 1 | Теннис

В Нью-Йорке состоялась презентация второго сезона Кубка Лейвера. В мероприятии приняли участие сам Род Лейвер, капитан Команды Мира Джон Макинрой и теннисисты



Шестыми участниками команд стали полуфиналист Australian Open этого года Кайл Эдмунд (Великобритания) и чемпион парного Уимблдона Джек Сок (США).



В этом году турнир пройдет с 21 по 23 сентября на домашней арене баскетбольного клуба «Chicago Bulls».



Команда Европы:



Команда Мира: Хуан Мартин дель Потро (Аргентина), Ник Кириос (Австралия), Джон Иснер (США), Кевин Андерсон (ЮАР), Диего Шварцман (Аргентина), Джек Сок (США). В Нью-Йорке состоялась презентация второго сезона Кубка Лейвера. В мероприятии приняли участие сам Род Лейвер, капитан Команды Мира Джон Макинрой и теннисисты Новак Джокович и Хуан Мартин дель Потро.Шестыми участниками команд стали полуфиналист Australian Open этого года Кайл Эдмунд (Великобритания) и чемпион парного Уимблдона Джек Сок (США).В этом году турнир пройдет с 21 по 23 сентября на домашней арене баскетбольного клуба «Chicago Bulls». Роджер Федерер (Швейцария), Новак Джокович (Сербия), Александр Зверев (Германия), Григор Димитров (Болгария), Давид Гоффен (Бельгия), Кайл Эдмунд (Великобритания).Хуан Мартин дель Потро (Аргентина), Ник Кириос (Австралия), Джон Иснер (США), Кевин Андерсон (ЮАР), Диего Шварцман (Аргентина), Джек Сок (США).