Марта Костюк: С первого розыгрыша я думала, что проиграю этот матч

Сегодня, 17:58 0 | Теннис

Украинская теннисистка Марта Костюк стартовала с победы в квалификации на четвертом в сезоне турнире «Большого шлема» - US Open. Марта одержала тяжелую победу над россиянкой Валентиной Ивахненко со счетом



Марта Костюк: «С первого розыгрыша я думала, что проиграю этот матч. Сегодня мне было нехорошо, но ты должен побеждать, даже в плохие дни. Я очень, очень счастлива, что выиграла, потому что я очень долгое время не выигрывала хороший матч, еще с Уимблдона. Пускай, что я провела всего одну игру за это время, все равно очень-очень счастлива.



Сегодня было действительно тяжело, потому что было солнечно и жарко. За последние четыре дня в Нью-Йорке были дожди и не было солнца, поэтому такая жара не стояла. Я не приспособилась к этой температуре. Было на самом деле трудно, весь матч я умирала».



Поддержать 16-летнюю Костюк пришла и вторая ракетка Украины, Леся Цуренко.



«Ценю то, что Леся здесь была, для меня это значит многое. Мы стараемся поддерживать друг друга, вот и на этой неделе будем смотреть матчи друг друга. Атмосфера сегодня была потрясающей, я бы хотела поблагодарить всех, кто пришел на мою игру, потому что это действительно приятно».



Во втором раунде квалификации Костюк сыграет против чешки Мари Бузковой. Украинская теннисистка Марта Костюк стартовала с победы в квалификации на четвертом в сезоне турнире «Большого шлема» - US Open. Марта одержала тяжелую победу над россиянкой Валентиной Ивахненко со счетом 4:6, 7:6(6), 7:6(4) «С первого розыгрыша я думала, что проиграю этот матч. Сегодня мне было нехорошо, но ты должен побеждать, даже в плохие дни. Я очень, очень счастлива, что выиграла, потому что я очень долгое время не выигрывала хороший матч, еще с Уимблдона. Пускай, что я провела всего одну игру за это время, все равно очень-очень счастлива.Сегодня было действительно тяжело, потому что было солнечно и жарко. За последние четыре дня в Нью-Йорке были дожди и не было солнца, поэтому такая жара не стояла. Я не приспособилась к этой температуре. Было на самом деле трудно, весь матч я умирала».Поддержать 16-летнюю Костюк пришла и вторая ракетка Украины, Леся Цуренко.«Ценю то, что Леся здесь была, для меня это значит многое. Мы стараемся поддерживать друг друга, вот и на этой неделе будем смотреть матчи друг друга. Атмосфера сегодня была потрясающей, я бы хотела поблагодарить всех, кто пришел на мою игру, потому что это действительно приятно».Во втором раунде квалификации Костюк сыграет против чешки Мари Бузковой.