На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

US Open. Марта Костюк стартовала с победы в квалификации
US Open. Марта Костюк стартовала с победы в квалификацииВ Нью-Йорке (США) на четвертом в сезоне турнире «Большого шлема» - Открытом чемпионате США по теннису (US Open) с призовым фондом $53,000,000 проходит квалификация.

118-я ракетка мира, 16-летняя украинка Марта Костюк, посеянная под 23-м номером, одолела в трех сетах 25-летнюю россиянку Валентину Ивахненко, занимающую в рейтинге WTA 124-е место, со счетом 4:6, 7:6(6), 7:6(4).

Поединок продолжался 2 часа 44 минуты. Костюк реализовала семь брейк-пойнтов из 14-ти, Ивахненко – восемь из 18-ти. На счету Марты два эйса и девять двойных ошибок, а соперница ни разу не подала навылет и совершила одиннадцать двойных ошибок.

Во втором раунде квалификации соперницей Костюк будет 20-летняя чешка Мари Бузкова.

Еще одна украинская теннисистка, 136-я ракетка мира, 21-летняя  Ангелина Калинина (26) в первом раунде квалификации сыграет против 20-летней румынки Елены-Габриэлы Русе, занимающей в рейтинге WTA 256-ю строчку.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Ролан Гаррос. Марта Костюк вышла во второй раунд квалификации
Ролан Гаррос. Марта Костюк проиграла во втором раунде квалификации
Калинина стартовала с победы в квалификации «Ролан Гаррос»
Марта Костюк стартовала с победы на юниорском US Open
Уимблдон. Ястремская и Костюк стартовали с победы в квалификации, Калинина - выбыла
Марта Костюк стартовала с победы на турнире ITF в Чжухае
US Open. Бондаренко и Калинина стартовали с победы в квалификации, Янчук проиграла
Ролан Гаррос. Калинина выбыла во втором раунде квалификации
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Кубок Лейвера. Капитаны команд объявили состав участников
Марта Костюк: С первого розыгрыша я думала, что проиграю этот матч
US Open. Марта Костюк стартовала с победы в квалификации
Ферреро: Cоперничество с Федерером – это цель, поставленная Надалем
Нью-Хэйвен. Ястремская уступила Гёргес во втором круге

Последние новости спорта

19:51 Женская сборная Украины по волейболу проиграла Греции в отборе на ЧЕ-2019 93 | Волейбол

18:37 Александр Красюк: Усик к гонорарам относится очень сдержанно 98 | Бокс

18:29 Томас Бах: МОК был очень близок к тому, чтобы полностью отменить Пхенчхан-2018 85 | Пхенчхан 2018

18:17 Кубок Лейвера. Капитаны команд объявили состав участников 78 | Теннис

17:58 Марта Костюк: С первого розыгрыша я думала, что проиграю этот матч 79 | Теннис

17:24 US Open. Марта Костюк стартовала с победы в квалификации 102 | Теннис

15:35 Ферреро: Cоперничество с Федерером – это цель, поставленная Надалем 92 | Теннис

15:23 Нью-Хэйвен. Ястремская уступила Гёргес во втором круге 92 | Теннис

14:40 Южная Корея предложила КНДР создать объединённые команды перед ОИ-2020 80 | Олимпийские игры

14:31 Братчес: Алонсо прав в том, что Формула-1 предсказуема 84 | Формула-1

Все новости

ФОТО

О поединке Фьюри -Уайлдер объявлено официально

Тайсон Фьюри – Франческо Пьянета: результаты взвешивания (+Фото, Видео)

Фьюри и Пьянета на открытой тернировке (Фото)

Победа Элейдера Альвареса над Сергеем Ковалевым в фотографиях

Пресс-конференция Александра Усика в Киеве (Фото)

Победа Майки Гарсия над Робертом Истером в фотографиях

Победа Диллиана Уайта над Джозефом Паркером в фотографиях

ВИДЕО

Василий Ломаченко: Без силы воли, без целеустремлённости - цели не достичь (Видео-интервью)

Цинциннати. Победа Джоковича над Федерером: обзор финального матча (Видео)

Цинциннати. Победа Бертенс над Халеп: обзор финального матча (Видео)

Цинциннати. Победа Федерера над Гоффеном: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Цинциннати. Победа Джоковича над Чиличем: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Цинциннати. Победа Халеп над Соболенко: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Цинциннати. Победа Бертенс над Квитовой: обзор матча 1/2 финала (Видео)



Топ-новости недели

Серена Уильямс возглавляет список самых высокооплачиваемых спортсменок мира
WBSS. Названы все участники второго сезона в крузервейте
Арум хочет провести поединок Ломаченко – Гарсия весной следующего года
Цинциннати. Джокович стал чемпионом «Мастерса», обыграв Федерера
Кики Бертенс обыграла Симону Халеп в финале турнира в Цинциннати


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Август 2018 (358)
Июль 2018 (452)
Июнь 2018 (445)
Май 2018 (526)
Апрель 2018 (424)
Март 2018 (604)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги