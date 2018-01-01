US Open. Марта Костюк стартовала с победы в квалификации

В Нью-Йорке (США) на четвертом в сезоне турнире «Большого шлема» - Открытом чемпионате США по теннису (US Open) с призовым фондом $53,000,000 проходит квалификация.118-я ракетка мира, 16-летняя украинка, посеянная под 23-м номером, одолела в трех сетах 25-летнюю россиянку, занимающую в рейтинге WTA 124-е место, со счетом 4:6, 7:6(6), 7:6(4).Поединок продолжался 2 часа 44 минуты. Костюк реализовала семь брейк-пойнтов из 14-ти, Ивахненко – восемь из 18-ти. На счету Марты два эйса и девять двойных ошибок, а соперница ни разу не подала навылет и совершила одиннадцать двойных ошибок.Во втором раунде квалификации соперницей Костюк будет 20-летняя чешка Мари Бузкова.Еще одна украинская теннисистка, 136-я ракетка мира, 21-летняя Ангелина Калинина (26) в первом раунде квалификации сыграет против 20-летней румынки Елены-Габриэлы Русе, занимающей в рейтинге WTA 256-ю строчку.