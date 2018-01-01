19:51 Женская сборная Украины по волейболу проиграла Греции в отборе на ЧЕ-2019 93 | Волейбол
18:37 Александр Красюк: Усик к гонорарам относится очень сдержанно 98 | Бокс
18:29 Томас Бах: МОК был очень близок к тому, чтобы полностью отменить Пхенчхан-2018 85 | Пхенчхан 2018
18:17 Кубок Лейвера. Капитаны команд объявили состав участников 78 | Теннис
17:58 Марта Костюк: С первого розыгрыша я думала, что проиграю этот матч 79 | Теннис
17:24 US Open. Марта Костюк стартовала с победы в квалификации 102 | Теннис
15:35 Ферреро: Cоперничество с Федерером – это цель, поставленная Надалем 92 | Теннис
15:23 Нью-Хэйвен. Ястремская уступила Гёргес во втором круге 92 | Теннис
14:40 Южная Корея предложила КНДР создать объединённые команды перед ОИ-2020 80 | Олимпийские игры
14:31 Братчес: Алонсо прав в том, что Формула-1 предсказуема 84 | Формула-1
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