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Федерер: Нужно говорить не о моих ошибках, а о том, что Джокович творит историю
Федерер: Нужно говорить не о моих ошибках, а о том, что Джокович творит историюШвейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал официальному сайту тура свое поражение от серба Новака Джоковича в финале турнира в Цинциннати со счётом 4:6, 4:6. Завоевав этот титул, уроженец Белграда стал первым теннисистом в истории, выигравшим все девять существовавших «Мастерсов».

Цинциннати. Победа Джоковича над Федерером: обзор финального матча (Видео)

Роджер Федерер: «Новак — великий чемпион, именно об этом и нужно говорить сейчас, а не о моих ошибках на приёме его второй подачи. Он творит историю. Мы можем анализировать всё, что угодно, но главным должно быть именно достижение Новака. Это невероятный результат. Надеюсь, он очень им гордится и радуется сейчас.

В итоге все будут судить игроков по их результатам и рекордам и говорить: «Что было самым крутым в его карьере?». Для Новака это может быть именно рекорд на «Мастерсах» помимо всех побед на турнирах «Большого шлема» и других достижений.

Выиграть «Мастерс-1000» невероятно сложно. Так легко титул здесь не возьмёшь. Вы видели мою игру сегодня. Мне было тяжело. Здесь выступают сильнейшие и уже на ранних стадиях соперники серьёзные. У тебя нет времени на поиски ритма, и в каждом матче ты должен трудиться для победы. Новак сделал это лучше всех. Стоит отдать ему должное. Его достижение впечатляет.

Мне нужно подойти к US Open полным энергии. Надеюсь, спустя 10 лет мне вновь удастся сделать нечто особенное на этом турнире. Думаю, сетка соревнований будет интересной. С нетерпением жду старта турнира.

Я не хочу думать о причинах поражения. Просто так случилось. Новак полностью заслужил победу. Я играл недостаточно хорошо, но всё нормально. В целом неделя получилсь хорошей, но я рад, что она закончилась. Мне нужно отдохнуть».

В рейтинге ATP Роджер занимает вторую строчку, Новак — шестую.
По материалам: Чемпионат.com
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