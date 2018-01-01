Федерер: Следующие поколения повторят достижение Джоковича, но он первый

Сегодня, 19:21 1 | Теннис

Швейцарец Роджер Федерер, Новаку Джоковичу в финале «Мастерс 1000» в Цинциннати со счётом 4:6, 4:6, оценил собранную Новаком коллекцию из трофеев на всех девяти «Мастерсах».



«Предыдущим поколениям было очень тяжело даже нацеливаться на такое достижение, — приводит слова Федерера официальный сайт тура. - Не думаю, что кто-то ставил перед собой цель выиграть все турниры „Супердевятки“, потому что было много экспертов по игре на разных покрытиях. А потом всё стало медленнее, все начали играть с задней линии. Это помогает побеждать на всех турнирах „Большого шлема“ или на всех „Мастерсах“.



Я думаю, что в следующих поколениях будут появляться новые теннисисты, которым удастся выиграть все „Мастерсы“ — но в любом случае Новак стал первым. Это невероятное достижение, нельзя не отдать ему должное». Швейцарец уступивший сербув финале «Мастерс 1000» в Цинциннати со счётом 4:6, 4:6, оценил собранную Новаком коллекцию из трофеев на всех девяти «Мастерсах».«Предыдущим поколениям было очень тяжело даже нацеливаться на такое достижение, — приводит слова Федерера официальный сайт тура. - Не думаю, что кто-то ставил перед собой цель выиграть все турниры „Супердевятки“, потому что было много экспертов по игре на разных покрытиях. А потом всё стало медленнее, все начали играть с задней линии. Это помогает побеждать на всех турнирах „Большого шлема“ или на всех „Мастерсах“.Я думаю, что в следующих поколениях будут появляться новые теннисисты, которым удастся выиграть все „Мастерсы“ — но в любом случае Новак стал первым. Это невероятное достижение, нельзя не отдать ему должное».