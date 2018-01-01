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Рейтинг ATP. Джокович стал шестой ракеткой мира, Стаховский поднялся на три позиции
Рейтинг ATP. Джокович стал шестой ракеткой мира, Стаховский поднялся на три позицииАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 20 августа, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

В первой сотне мирового рейтинга по-прежнему один украинский теннисист - Александр Долгополов, который потерял четыре пункта и теперь занимает 86-е место. Напомним, Долгополов досрочно завершил сезон, перенеся операцию на кисти.
 
Во второй сотне мировой классификации на три позиции поднялся Сергей Стаховский (138-й).
 
Илья Марченко поднялся на два пункта и занимает 334-ю строчку рейтинга.
 
В Топ-10 мирового рейтинга также произошли изменения. Серб Новак Джокович после победына «Мастерсе 1000» в Цинциннати (США) стал шестой ракеткой мира, поднявшись с 10-го места. На одну позицию поднялся южноафриканец Кевин Андерсон (5), три потерял болгарин Григор Димитров (8).
Лидерство в мировой классификации сохранил испанец Рафаэль Надаль, но отрыв от швейцарца Роджера Федерера сократился с 3740 очков до 2960.
Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира поднявшийся с 11-го места бельгиец Давид Гоффен.

Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 20.08 2018 г.:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) —  10040 очков
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 7080
3 (3). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 5500
4 (4). Александр Зверев (Германия) – 4845
5 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4615
6 (10). Новак Джокович (Сербия) – 4445
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 4445
8 (5). Григор Димитров (Болгария) – 3790
9 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3485
10 (11). Давид Гоффен (Бельгия) - 3435

86 (82). Александр Долгополов (Украина) – 655
138 (141). Сергей Стаховский (Украина) – 411
334 (336). Илья Марченко (Украина) – 136

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
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