Рейтинг ATP. Джокович стал шестой ракеткой мира, Стаховский поднялся на три позиции

Сегодня, 09:49 0 | Теннис

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 20 августа, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



В первой сотне мирового рейтинга по-прежнему один украинский теннисист - Александр Долгополов, который потерял четыре пункта и теперь занимает 86-е место. Напомним,



Во второй сотне мировой классификации на три позиции поднялся Сергей Стаховский (138-й).



Илья Марченко поднялся на два пункта и занимает 334-ю строчку рейтинга.



В Топ-10 мирового рейтинга также произошли изменения. Серб Новак Джокович после Кевин Андерсон (5), три потерял болгарин Григор Димитров (8).

Лидерство в мировой классификации сохранил испанец Рафаэль Надаль, но отрыв от швейцарца Роджера Федерера сократился с 3740 очков до 2960.

Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира поднявшийся с 11-го места бельгиец Давид Гоффен.



Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 20.08 2018 г.:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 10040 очков

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 7080

3 (3). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 5500

4 (4). Александр Зверев (Германия) – 4845

5 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4615

6 (10). Новак Джокович (Сербия) – 4445

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 4445

8 (5). Григор Димитров (Болгария) – 3790

9 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3485

10 (11). Давид Гоффен (Бельгия) - 3435

…

86 (82). Александр Долгополов (Украина) – 655

138 (141). Сергей Стаховский (Украина) – 411

334 (336). Илья Марченко (Украина) – 136



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе) Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 20 августа, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.В первой сотне мирового рейтинга по-прежнему один украинский теннисист -, который потерял четыре пункта и теперь занимает 86-е место. Напомним, Долгополов досрочно завершил сезон , перенеся операцию на кисти.Во второй сотне мировой классификации на три позиции поднялся(138-й).поднялся на два пункта и занимает 334-ю строчку рейтинга.В Топ-10 мирового рейтинга также произошли изменения. Сербпосле победы на «Мастерсе 1000» в Цинциннати (США) стал шестой ракеткой мира, поднявшись с 10-го места. На одну позицию поднялся южноафриканец(5), три потерял болгарин(8).Лидерство в мировой классификации сохранил испанец, но отрыв от швейцарцасократился с 3740 очков до 2960.Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира поднявшийся с 11-го места бельгиец1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 10040 очков2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 70803 (3). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 55004 (4). Александр Зверев (Германия) – 48455 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) – 46156 (10). Новак Джокович (Сербия) – 44457 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 44458 (5). Григор Димитров (Болгария) – 37909 (8). Доминик Тим (Австрия) – 348510 (11). Давид Гоффен (Бельгия) - 343586 (82). Александр Долгополов (Украина) – 655138 (141). Сергей Стаховский (Украина) – 411334 (336). Илья Марченко (Украина) – 136