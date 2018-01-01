Цинциннати. Победа Джоковича над Федерером: обзор финального матча (Видео)

Сегодня, 09:14 22 | Теннис / Видео

Новак Джокович стал триумфатором турнира серии «Мастерс 1000» в Цинциннати. В финальном матче Новак в двух сетах обыграл вторую ракетку мира швейцарца Роджера Федерера со счетом

Для Джоковича этот титул стал вторым в сезоне и 70-м в карьере. Джокович стал первым теннисистом в истории, выигравшим все девять существовавших в какой-либо момент «Мастерсов».



Сербский теннисистстал триумфатором турнира серии «Мастерс 1000» в Цинциннати. В финальном матче Новак в двух сетах обыграл вторую ракетку мира швейцарцасо счетом 6:4, 6:4 Для Джоковича этот титул стал вторым в сезоне и 70-м в карьере. Джокович стал первым теннисистом в истории, выигравшим все девять существовавших в какой-либо момент «Мастерсов».