Цинциннати. Победа Федерера над Гоффеном: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Сегодня, 11:43 29 | Теннис / Видео

Роджер Федерер стал вторым финалистом турнира серии «Мастерс-1000» с призовым фондом $6,335,970, который проходит в Цинциннати (США).

Соперник Роджера, бельгиец Давид Гоффен отказался от продолжения борьбы при счете

В финале турнира Федерер сразится с сербом





Швейцарецстал вторым финалистом турнира серии «Мастерс-1000» с призовым фондом $6,335,970, который проходит в Цинциннати (США).Соперник Роджера, бельгиецотказался от продолжения борьбы при счете 7:6 (3), 1:1 в пользу Федерера. Счет в личном противостоянии теннисистов стал 7-1 в пользу швейцарца.В финале турнира Федерер сразится с сербом Новаком Джоковичем