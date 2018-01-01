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Цинциннати. Победа Федерера над Гоффеном: обзор матча 1/2 финала (Видео)
Швейцарец Роджер Федерер стал вторым финалистом турнира серии «Мастерс-1000» с призовым фондом $6,335,970, который проходит в Цинциннати (США).
Соперник Роджера, бельгиец Давид Гоффен отказался от продолжения борьбы при счете 7:6 (3), 1:1 в пользу Федерера. Счет в личном противостоянии теннисистов стал 7-1 в пользу швейцарца.
В финале турнира Федерер сразится с сербом Новаком Джоковичем.


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