Цинциннати. Победа Джоковича над Чиличем: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Сегодня, 11:30 34 | Теннис / Видео

Новак Джокович вышел в финал на турнире ATP Masters - Western & Southern Open с призовым фондом $6,335,970, обыграв хорвата Марина Чилича со счетом

Теперь в их личном противостоянии Новак лидирует со счетом 15:2.





Сербвышел в финал на турнире ATP Masters - Western & Southern Open с призовым фондом $6,335,970, обыграв хорватасо счетом 6:4, 3:6, 6:3 Теперь в их личном противостоянии Новак лидирует со счетом 15:2.