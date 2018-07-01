Цинциннати. Победа Халеп над Соболенко: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Сегодня, 11:12 54 | Теннис / Видео

Симона Халеп вышла в финал турнира WTA Premier 5 - Western & Southern Open в Цинциннати после победы в двух сетах над белорусской теннисисткой Ариной Соболенко со счетом

Счет в личном противостоянии теннисисток стал 2-0 в пользу румынки.

Первая ракетка мира румынкавышла в финал турнира WTA Premier 5 - Western & Southern Open в Цинциннати после победы в двух сетах над белорусской теннисисткойсо счетом 6:3, 6:4 Счет в личном противостоянии теннисисток стал 2-0 в пользу румынки.