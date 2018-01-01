Роджер Федерер стал вторым финалистом на «Мастерсе» в Цинциннати

Сегодня, 08:07 0 | Теннис

В ночь на 19 августа в Цинциннати (США) на турнире ATP Masters - Western & Southern Open с призовым фондом $6,335,970 в одиночном разряде проходили матчи 1/2 финала.



Вторая ракетка мира, 37-летний швейцарец Роджер Федерер (2) стал финалистом на отказе 27-летнего бельгийца Давида Гоффена (11), занимающего в мировом рейтинге одиннадцатое место. При счете 7:6 (3), 1:1 в пользу Федерера бельгиец отказался от продолжения борьбы.



Теннисисты провели на корте 1 час 2 минуты. Федерер девять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из четырех. На счету Гоффена один эйс и четыре ошибки на подаче. Счет в личном противостоянии теннисистов стал 7-1 в пользу швейцарца.



В финале турнира Федерер встретится с сербом



Теннис. ATP Masters - Western & Southern Open. Цинциннати (США). Хард. Призовой фонд $6,335,970. 56 участников

1/2 финала

Роджер Федерер (Швейцария, 2) — Давид Гоффен (Бельгия, 11) – 7:6(3), 1:1 Rt В ночь на 19 августа в Цинциннати (США) на турнире ATP Masters - Western & Southern Open с призовым фондом $6,335,970 в одиночном разряде проходили матчи 1/2 финала.Вторая ракетка мира, 37-летний швейцарец(2) стал финалистом на отказе 27-летнего бельгийца(11), занимающего в мировом рейтинге одиннадцатое место. При счете 7:6 (3), 1:1 в пользу Федерера бельгиец отказался от продолжения борьбы.Теннисисты провели на корте 1 час 2 минуты. Федерер девять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из четырех. На счету Гоффена один эйс и четыре ошибки на подаче. Счет в личном противостоянии теннисистов стал 7-1 в пользу швейцарца.В финале турнира Федерер встретится с сербом Новаком Джоковичем (10). На данный момент в их личном противостоянии минимальное преимущество у Новака – 23:22. Решающий матч турнира состоится в воскресенье, 19 августа.Роджер Федерер (Швейцария, 2) — Давид Гоффен (Бельгия, 11) – 7:6(3), 1:1 Rt