Цинциннати. Халеп вышла в финал на Бертенс

Сегодня, 07:52 0 | Теннис

В Цинциннати (США) на турнире WTA Premier 5 - Western & Southern Open с призовым фондом $ 2,874,299 в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.



Первая ракетка мира, 26-летняя румынка Симона Халеп (1) одержала победу над 20-летней белоруской Ариной Соболенко, занимающей в рейтинге WTA 34-е место, со счетом 6:3, 6:4.



Теннисистки играли 1 час 16 минут. За это время Халеп реализовала пять брейк-пойнтов из шести, Соболенко – два из семи. Симона один раз подала навылет и избежала ошибок на подаче, а ее соперница выполнила семь эйсов при трех двойных ошибках. Это была вторая победа румынки в двух встречах с белоруской.



За титул на турнире Western & Southern Open Халеп сразится с голландкой



Теннис. WTA Premier 5 - Western & Southern Open. Цинциннати (США). Хард. Призовой фонд $ 2,874,299. 56 участниц.

1/2 финала

Симона Халеп (Румыния, 1) — Арина Соболенко (Беларусь) – 6:3, 6:4 В Цинциннати (США) на турнире WTA Premier 5 - Western & Southern Open с призовым фондом $ 2,874,299 в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.Первая ракетка мира, 26-летняя румынка(1) одержала победу над 20-летней белоруской, занимающей в рейтинге WTA 34-е место, со счетом 6:3, 6:4.Теннисистки играли 1 час 16 минут. За это время Халеп реализовала пять брейк-пойнтов из шести, Соболенко – два из семи. Симона один раз подала навылет и избежала ошибок на подаче, а ее соперница выполнила семь эйсов при трех двойных ошибках. Это была вторая победа румынки в двух встречах с белоруской.За титул на турнире Western & Southern Open Халеп сразится с голландкой Кики Бертенс . На дынный момент в их личном противостоянии лидирует Симона – 3:1.Симона Халеп (Румыния, 1) — Арина Соболенко (Беларусь) – 6:3, 6:4