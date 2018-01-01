09:23 О поединке Фьюри -Уайлдер объявлено официально 22 | Бокс / Фото
09:01 Фьюри победил Пьянету единогласным решением судей (Видео боя) 50 | Бокс / Видео
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08:07 Роджер Федерер стал вторым финалистом на «Мастерсе» в Цинциннати 72 | Теннис
07:52 Цинциннати. Халеп вышла в финал на Бертенс 74 | Теннис
07:34 Цинциннати. Джокович стал первым финалистом, обыграв Чилича 66 | Теннис
22:26 Тайсон Фьюри: Уайлдеру бой со мной нужен больше, чем мне с ним 153 | Бокс
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21:51 Цинциннати. Бертенс обыграла Квитову и стала первой финалисткой 140 | Теннис
19:33 Анна Ризатдинова: Спорт для меня – закрытая история 123 | Гимнастика
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