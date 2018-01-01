Цинциннати. Джокович стал первым финалистом, обыграв Чилича

Сегодня, 07:34 0 | Теннис

В ночь на 19 августа в Цинциннати (США) на турнире ATP Masters - Western & Southern Open с призовым фондом $6,335,970 в одиночном разряде проходили матчи 1/2 финала.



Десятая ракетка мира, 31-летний серб Новак Джокович (10) переиграл в трех сетах 29-летнего хорвата Марина Чилича (7), занимающего в мировом рейтинге седьмое место, со счетом 6:4, 3:6, 6:3.



Матч продолжался 2 часа 32 минуты. Джокович сделал четыре брейка и упустил три своих подачи. На счету Новака восемь эйсов и четыре двойные ошибки, а Чилич 12 раз подал навылет и четыре раза ошибся при подаче. Теперь в их личном противостоянии Новак лидирует со счетом 15:2.



В финале соперником Джоковича станет либо швейцарец



Теннис. ATP Masters - Western & Southern Open. Цинциннати (США). Хард. Призовой фонд $6,335,970. 56 участников

1/2 финала

Новак Джокович (Сербия, 10) — Марин Чилич (Хорватия, 7) – 6:4, 3:6, 6:3 В ночь на 19 августа в Цинциннати (США) на турнире ATP Masters - Western & Southern Open с призовым фондом $6,335,970 в одиночном разряде проходили матчи 1/2 финала.Десятая ракетка мира, 31-летний серб(10) переиграл в трех сетах 29-летнего хорвата(7), занимающего в мировом рейтинге седьмое место, со счетом 6:4, 3:6, 6:3.Матч продолжался 2 часа 32 минуты. Джокович сделал четыре брейка и упустил три своих подачи. На счету Новака восемь эйсов и четыре двойные ошибки, а Чилич 12 раз подал навылет и четыре раза ошибся при подаче. Теперь в их личном противостоянии Новак лидирует со счетом 15:2.В финале соперником Джоковича станет либо швейцарец Роджер Федерер (2), либо бельгиец Давид Гоффен (11).Новак Джокович (Сербия, 10) — Марин Чилич (Хорватия, 7) – 6:4, 3:6, 6:3