Цинциннати. Джокович победил Раонича и встретится с Чиличем в 1/2 финала

Теннис. ATP Masters - Western & Southern Open. Цинциннати (США). Хард. Призовой фонд $6,335,970. 56 участников

В ночь на 18 августа в Цинциннати (США) на турнире ATP Masters - Western & Southern Open с призовым фондом $6,335,970 в одиночном разряде проходили матчи 1/4 финала.Десятая ракетка мира, 31-летний серб(10) одолел в трех сетах 27-летнего канадца, занимающего в мировом рейтинге 29-е место, со счетом 7:5, 4:6, 6:3.За 2 часа 31 минуту, проведенные на корте, Джокович взял четыре подачи Раонича и упустил три своих. Новак пять раз подал навылет и избежал ошибок на подаче, а Милош выполнил 21 эйс при десяти двойных ошибках. Это была девятая победа серба в девяти встречах с канадцем.За выход в финал турнира Джокович поспорит с хорватом(7), который победил испанца(13) - 7:6(7), 6:4.В личном противостоянии Джоковича и Чилича лидирует Новак – 14:2.Новак Джокович (Сербия, 10) — Милош Раонич (Канада) – 7:5, 4:6, 6:3Марин Чилич (Хорватия, 7) — Пабло Карреньо-Буста (Испания, 13) – 7:6(7), 6:4