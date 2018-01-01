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Цинциннати. Джокович победил Раонича и встретится с Чиличем в 1/2 финала
Цинциннати. Джокович победил Раонича и встретится с Чиличем в 1/2 финалаВ ночь на 18 августа в Цинциннати (США) на турнире ATP Masters - Western & Southern Open с призовым фондом $6,335,970 в одиночном разряде проходили матчи 1/4 финала.

Десятая ракетка мира, 31-летний серб Новак Джокович (10) одолел в трех сетах 27-летнего канадца Милоша Раонича, занимающего в мировом рейтинге 29-е место, со счетом  7:5, 4:6, 6:3.

За 2 часа 31 минуту, проведенные на корте, Джокович взял четыре подачи Раонича и упустил три своих. Новак пять раз подал навылет и избежал ошибок на подаче, а Милош выполнил 21 эйс при десяти двойных ошибках. Это была девятая победа серба в девяти встречах с канадцем.

За выход в финал турнира Джокович поспорит с хорватом Марином Чиличем (7), который победил испанца Пабло Карреньо-Бусту (13) - 7:6(7), 6:4.

В личном противостоянии Джоковича и Чилича лидирует Новак – 14:2.

Теннис. ATP Masters - Western & Southern Open. Цинциннати (США). Хард. Призовой фонд $6,335,970. 56 участников   
1/4 финала
Новак Джокович (Сербия, 10) — Милош Раонич (Канада) – 7:5, 4:6, 6:3
Марин Чилич (Хорватия, 7) — Пабло Карреньо-Буста (Испания, 13) – 7:6(7), 6:4
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