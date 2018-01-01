Цинциннати. Федерер обыграл Вавринку и сыграет с Гоффеном в 1/2 финала

Теннис. ATP Masters - Western & Southern Open. Цинциннати (США). Хард. Призовой фонд $6,335,970. 56 участников

В ночь на 18 августа в Цинциннати (США) на турнире ATP Masters - Western & Southern Open с призовым фондом $6,335,970 в одиночном разряде проходили матчи 1/4 финала.Вторая ракетка мира, 37-летний швейцарец(2) в трех сетах сломил сопротивление своего 33-летнего соотечественника(WC), занимающего в рейтинге ATP 151-е место, со счетом 6:7(2), 7:6(6), 6:2.Теннисисты играли 2 часа 16 минут. Федерер сделал два брейка и не позволил Вавринке заработать ни одного брейк-пойнта. Роджер выполнил семь эйсов и допустил одну двойную ошибку, а Стэн три раза подал навылет и дважды ошибся на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 21:3 в пользу Роджера.За выход в финал турнира Федерер сыграет против бельгийца(11), который на двух тай-брейках одолел аргентинца(4) - 7:6(5), 7:6(4).В личном противостоянии Федерера и Гоффена лидирует Роджер – 6:1.Роджер Федерер (Швейцария, 2) — Стэн Вавринка (Швейцария, WC) – 6:7(2), 7:6(6), 6:2Давид Гоффен (Бельгия, 11) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 4) – 7:6(5), 7:6(4)