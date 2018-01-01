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Цинциннати. Цуренко проиграла первой ракетке мира Халеп в 1/4 финала
Цинциннати. Цуренко проиграла первой ракетке мира Халеп в 1/4 финалаВ ночь на 18 августа в Цинциннати (США) на турнире WTA Premier 5 - Western & Southern Open с призовым фондом $ 2,874,299 в одиночном разряде завершились матчи 1/4 финала.

Вслед за Элиной Свитолиной (5) турнир покинула и Леся Цуренко. 44-й номер мирового рейтинга проиграла первой ракетке мира, 26-летней румынке Симоне Халеп (1). Поединок продолжался 1 час 16 минут и завершился в пользу румынки со счетом 6:4, 6:1.

За время, проведенное на корте Цуренко реализовала три брейк-пойнта из десяти, а Халеп – семь из восьми. Леся ни разу не подала навылет и совершила семь двойных ошибок, против двух эйсов и одной двойной у Симоны. Теперь в их личном противостоянии Халеп лидирует со счетом 5:0.

Цуренко завершила выступление на турнире Western & Southern Open, заработав 190 рейтинговых очков и $61,000 призовых.

Соперницей Халеп в полуфинале будет белоруска Арина Соболенко, которая выбила из борьбы американку Мэдисон Кис (13) – 6:3, 6:4.

Теннис. WTA Premier 5 - Western & Southern Open. Цинциннати (США). Хард. Призовой фонд $ 2,874,299. 56 участниц.   
1/4 финала
Симона Халеп (Румыния, 1) — Леся Цуренко (Украина) – 6:4, 6:1
Арина Соболенко (Беларусь) — Мэдисон Кис (США, 13) – 6:3, 6:4
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