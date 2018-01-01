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08:12 Цинциннати. Федерер обыграл Вавринку и сыграет с Гоффеном в 1/2 финала 41 | Теннис
07:49 Цинциннати. Цуренко проиграла первой ракетке мира Халеп в 1/4 финала 73 | Теннис / Главные новости спорта
07:29 Свитолина не прошла в полуфинал на турнире в Цинциннати 81 | Теннис / Главные новости спорта
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21:01 Цинциннати. Джокович обыграл Димитрова и вышел в 1/4 финала на Раонича 162 | Теннис
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