Цинциннати. Цуренко проиграла первой ракетке мира Халеп в 1/4 финала

В ночь на 18 августа в Цинциннати (США) на турнире WTA Premier 5 - Western & Southern Open с призовым фондом $ 2,874,299 в одиночном разряде завершились матчи 1/4 финала.



Вслед за Леся Цуренко. 44-й номер мирового рейтинга проиграла первой ракетке мира, 26-летней румынке Симоне Халеп (1). Поединок продолжался 1 час 16 минут и завершился в пользу румынки со счетом 6:4, 6:1.



За время, проведенное на корте Цуренко реализовала три брейк-пойнта из десяти, а Халеп – семь из восьми. Леся ни разу не подала навылет и совершила семь двойных ошибок, против двух эйсов и одной двойной у Симоны. Теперь в их личном противостоянии Халеп лидирует со счетом 5:0.



Цуренко завершила выступление на турнире Western & Southern Open, заработав 190 рейтинговых очков и $61,000 призовых.



Соперницей Халеп в полуфинале будет белоруска Арина Соболенко, которая выбила из борьбы американку Мэдисон Кис (13) – 6:3, 6:4.



Теннис. WTA Premier 5 - Western & Southern Open. Цинциннати (США). Хард. Призовой фонд $ 2,874,299. 56 участниц.

1/4 финала

Симона Халеп (Румыния, 1) — Леся Цуренко (Украина) – 6:4, 6:1

Арина Соболенко (Беларусь) — Мэдисон Кис (США, 13) – 6:3, 6:4 В ночь на 18 августа в Цинциннати (США) на турнире WTA Premier 5 - Western & Southern Open с призовым фондом $ 2,874,299 в одиночном разряде завершились матчи 1/4 финала.Вслед за Элиной Свитолиной (5) турнир покинула и. 44-й номер мирового рейтинга проиграла первой ракетке мира, 26-летней румынке(1). Поединок продолжался 1 час 16 минут и завершился в пользу румынки со счетом 6:4, 6:1.За время, проведенное на корте Цуренко реализовала три брейк-пойнта из десяти, а Халеп – семь из восьми. Леся ни разу не подала навылет и совершила семь двойных ошибок, против двух эйсов и одной двойной у Симоны. Теперь в их личном противостоянии Халеп лидирует со счетом 5:0.Цуренко завершила выступление на турнире Western & Southern Open, заработав 190 рейтинговых очков и $61,000 призовых.Соперницей Халеп в полуфинале будет белоруска, которая выбила из борьбы американку(13) – 6:3, 6:4.Симона Халеп (Румыния, 1) — Леся Цуренко (Украина) – 6:4, 6:1Арина Соболенко (Беларусь) — Мэдисон Кис (США, 13) – 6:3, 6:4