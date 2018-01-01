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Цинциннати. Джокович обыграл Димитрова и вышел в 1/4 финала на Раонича
Цинциннати. Джокович обыграл Димитрова и вышел в 1/4 финала на РаоничаВ Цинциннати (США) на турнире ATP Masters - Western & Southern Open с призовым фондом $6,335,970 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.

Десятый номер мирового рейтинге, 31-летний серб Новак Джокович (10) переиграл в трех сетах действующего чемпиона турнира, пятую ракетку мира 27-летнего болгарина Григора Димитрова со счетом 2:6, 6:3, 6:4.

Поединок продолжался 2 часа 19 минут. За это вреям соперники взяли по три подачи друг друга. Джокович выполнил четыре эйса и допустил одну двойную ошибку, а Димитров десять раз подал навылет и трижды ошибся на подаче. Теперь счет их личных встреч стал в пользу сербского теннисиста – 8:1.

В четвертьфинале соперником Джоковича будет канадец Милош Раонич. Ранее они встречались восемь раз, но канадцу пока не удалось обыграть Новака.

Теннис. ATP Masters - Western & Southern Open. Цинциннати (США). Хард. Призовой фонд $6,335,970. 56 участников   
Третий круг
Новак Джокович (Сербия, 10) — Григор Димитров (Болгария, 5) – 2:6, 6:3, 6:4
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