21:12 Цинциннати. Бертенс стала соперницей Свитолиной по 1/4 финала 113 | Теннис
21:01 Цинциннати. Джокович обыграл Димитрова и вышел в 1/4 финала на Раонича 106 | Теннис
20:23 Цинциннати. Халеп вышла в 1/4 финала на Цуренко 96 | Теннис
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17:22 Климас: Усик сразу же после Белью с Джошуа драться не будет, есть еще Андре Уорд 113 | Бокс
15:33 Фьюри: Не собираюсь драться с тремя бомжами, чтобы получить бой с Джошуа 128 | Бокс
15:20 Карл Фрэмптон: Джошуа, Уайлдер и Фьюри должны начать драться между собой 121 | Бокс
15:06 Свитолина рассказала о расходах на содержание команды (+Видео) 95 | Теннис
14:08 Цинциннати. Анисимова стала соперницей Свитолиной по 1/8 финала 105 | Теннис
13:49 Цинциннати. Раонич в 1/4 финала ожидает победителя матча Джокович-Димитров 95 | Теннис
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