Цинциннати. Джокович обыграл Димитрова и вышел в 1/4 финала на Раонича

Вчера, 21:01 95 | Теннис

В Цинциннати (США) на турнире ATP Masters - Western & Southern Open с призовым фондом $6,335,970 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.



Десятый номер мирового рейтинге, 31-летний серб Новак Джокович (10) переиграл в трех сетах действующего чемпиона турнира, пятую ракетку мира 27-летнего болгарина Григора Димитрова со счетом 2:6, 6:3, 6:4.



Поединок продолжался 2 часа 19 минут. За это вреям соперники взяли по три подачи друг друга. Джокович выполнил четыре эйса и допустил одну двойную ошибку, а Димитров десять раз подал навылет и трижды ошибся на подаче. Теперь счет их личных встреч стал в пользу сербского теннисиста – 8:1.



В четвертьфинале соперником Джоковича будет канадец



Теннис. ATP Masters - Western & Southern Open. Цинциннати (США). Хард. Призовой фонд $6,335,970. 56 участников

Третий круг

Новак Джокович (Сербия, 10) — Григор Димитров (Болгария, 5) – 2:6, 6:3, 6:4 В Цинциннати (США) на турнире ATP Masters - Western & Southern Open с призовым фондом $6,335,970 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Десятый номер мирового рейтинге, 31-летний серб(10) переиграл в трех сетах действующего чемпиона турнира, пятую ракетку мира 27-летнего болгаринасо счетом 2:6, 6:3, 6:4.Поединок продолжался 2 часа 19 минут. За это вреям соперники взяли по три подачи друг друга. Джокович выполнил четыре эйса и допустил одну двойную ошибку, а Димитров десять раз подал навылет и трижды ошибся на подаче. Теперь счет их личных встреч стал в пользу сербского теннисиста – 8:1.В четвертьфинале соперником Джоковича будет канадец Милош Раонич . Ранее они встречались восемь раз, но канадцу пока не удалось обыграть Новака.Новак Джокович (Сербия, 10) — Григор Димитров (Болгария, 5) – 2:6, 6:3, 6:4