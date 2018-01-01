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Цинциннати. Раонич в 1/4 финала ожидает победителя матча Джокович-Димитров
Цинциннати. Раонич в 1/4 финала ожидает победителя матча Джокович-ДимитровВ Цинциннати (США) на турнире ATP Masters - Western & Southern Open с призовым фондом $6,335,970 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.

29-я ракетка мира, 27-летний канадец Милош Раонич обыграл своего 19-летнего соотечественника Дениса Шаповалова, занимающего в рейтинге ATP 32-е место, со счетом 7:6(6), 6:4.

Поединок продолжался 1 час 42 минуты. Раонич взял два подачи Шаповалова и не удержал одну свою. На счету Милоша 12 эйсов и восемь двойных ошибок, а его соперник два раза подал навылет и также совершил восемь двойных. Теперь счет личных встреч теннисистов стал равный – 1:1.

В четвертьфинале Раоничу предстоит сразиться либо с действующим чемпионом «Мастерса», болгарином Григором Димитровым (5), либо с сербом Новаком Джоковичем (10), матч которых был перенесен на сегодня из-за дождя, при счете 2:6, 6:3, 2:1 (серб ведет с брейком).

Теннис. ATP Masters - Western & Southern Open. Цинциннати (США). Хард. Призовой фонд $6,335,970. 56 участников    
Третий круг
Милош Раонич (Канада) — Денис Шаповалов (Канада) – 7:6(6), 6:4
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