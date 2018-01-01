Цинциннати. Раонич в 1/4 финала ожидает победителя матча Джокович-Димитров

Теннис. ATP Masters - Western & Southern Open. Цинциннати (США). Хард. Призовой фонд $6,335,970. 56 участников

В Цинциннати (США) на турнире ATP Masters - Western & Southern Open с призовым фондом $6,335,970 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.29-я ракетка мира, 27-летний канадецобыграл своего 19-летнего соотечественника, занимающего в рейтинге ATP 32-е место, со счетом 7:6(6), 6:4.Поединок продолжался 1 час 42 минуты. Раонич взял два подачи Шаповалова и не удержал одну свою. На счету Милоша 12 эйсов и восемь двойных ошибок, а его соперник два раза подал навылет и также совершил восемь двойных. Теперь счет личных встреч теннисистов стал равный – 1:1.В четвертьфинале Раоничу предстоит сразиться либо с действующим чемпионом «Мастерса», болгарином(5), либо с сербом(10), матч которых был перенесен на сегодня из-за дождя, при счете 2:6, 6:3, 2:1 (серб ведет с брейком).Милош Раонич (Канада) — Денис Шаповалов (Канада) – 7:6(6), 6:4