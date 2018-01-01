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Съезд ITF одобрил изменения в формате Кубка Дэвиса
Съезд ITF одобрил изменения в формате Кубка ДэвисаСъезд Международной федерации тенниса в Орландо (США) утвердил изменения в формате Кубка Дэвиса, сообщает официальный сайт ITF. Для того, чтобы реформа была одобрена, за неё должны были отдать голоса как минимум две трети делегатов, а за изменения высказались 71,43% участников съезда. Всего право голоса имели 120 делегатов.

Первый розыгрыш турнира в новом формате пройдёт в Мадриде (Испания) или Лилле (Франция) с 18 по 24 ноября 2019 года. В соревнованиях примут участие 18 сборных, которые сначала выступят на групповом этапе, а затем сыграют в плей-офф, начиная со стадии четвертьфинала. 16 участников турнира будут отобраны по рейтингу ITF, а ещё два получат специальные приглашения от организаторов.
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