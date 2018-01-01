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Цинциннати. Цуренко обыграла действующую чемпионку турнира Мугурусу
Цинциннати. Цуренко обыграла действующую чемпионку турнира МугурусуВ Цинциннати (США) на турнире WTA Premier 5 - Western & Southern Open с призовым фондом $ 2,874,299 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

29-летняя украинка Леся Цуренко, занимающая в мировом рейтинге 44-е место, нанесла поражение девятой ракетке мира, 24-летней испанке Гарбинье Мугурусе (7) со счетом 2:6, 6:4, 6:4.

Поединок продолжался ровно 2 часа. Соперницы взяли по четыре подачи друг друга. Цуренко два раза подала навылет и совершила семь двойных ошибок, а Мугуруса выполнила семь эйсов и девять раз ошиблась на подаче. Благодаря этой победе украинка сравняла счет в личном противостоянии с испанкой – 2:2.

Таким образом Мугуруса сложила полномочия действующей чемпионки турнира Western & Southern Open.

За выход в четвертьфинал соревнований Цуренко сразится с россиянкой Екатериной Макаровой, которая разгромила француженку Ализе Корне (Q) – 6:2, 6:0.

Ранее Цуренко и Макарова встречались три раза, впереди россиянка – 2:1.

Теннис. WTA Premier 5 - Western & Southern Open. Цинциннати (США). Хард. Призовой фонд $ 2,874,299. 56 участниц.   
Второй круг
Леся Цуренко (Украина) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 7) -2:6, 6:4, 6:4
Екатерина Макарова (Россия) — Ализе Корне (Франция, Q) – 6:2, 6:0
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