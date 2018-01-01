На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Джокович обыграл Маннарино и стал участником третьего круга на «Мастерсе» в Цинциннати
Джокович обыграл Маннарино и стал участником третьего круга на «Мастерсе» в ЦинциннатиВ Цинциннати (США) на турнире ATP Masters - Western & Southern Open с призовым фондом $6,335,970 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

Десятая  ракетка мира, 31-летний серб Новак Джокович  (10) переиграл в трех сетах 30-летнего француза Адриана Маннарино, занимающего в мировом рейтинге 28-е место, со счетом 4:6, 6:2, 6:1.

Теннистсты провели на корте 2 часа 8 минут. Джокович сделал пять брейков и не удержал две своих подачи. На счету Новака пять эйсов и три двойные ошибки, а Маннарино четыре раза подал навылет и дважды ошибся на подаче. Теперь в их личном противостоянии Джокович лидирует со счетом 4:0.

За выход в 1/4 финала турнира в Цинциннати Джокович сыграет либо с действующим чемпионом турнира болгарином Григором Димитровым (5), либо с немцем Мишей Зверевым. 

Теннис. ATP Masters - Western & Southern Open. Цинциннати (США). Хард. Призовой фонд $6,335,970. 56 участников    
Второй круг
Новак Джокович (Сербия, 10) — Адриан Маннарино (Франция) – 4:6, 6:2, 6:1
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Александр Зверев не пустил Хаасе в третий круг на «Мастерсе» в Цинциннати
Чилич вышел в третий круг на «Мастерсе» в Цинциннати
Цинциннати. Джокович, Вавринка и Нишикори вышли во второй круг, Иснер, Феррер и Вердаско выбыли и другие результаты
Кирьос сломил сопротивление Карловича и вышел в &#188; финала на «Мастерсе» в Цинциннати
Тим обыграл Маннарино и вышел в &#188; финала на Феррера на «Мастерсе» в Цинциннати
Давид Феррер стал участником в &#188; финала на «Мастерсе» в Цинциннати
Цинциннати. Джокович победил Вавринку и стал первым полуфиналистом
Цинциннати. Джокович стартовал с победы
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Цинциннати. Цуренко обыграла действующую чемпионку турнира Мугурусу
Джокович обыграл Маннарино и стал участником третьего круга на «Мастерсе» в Цинциннати
Цинциннати. Людмила и Надежда Киченок со своими напарницами не прошли во второй раунд в парном разряде
Александр Зверев не пустил Хаасе в третий круг на «Мастерсе» в Цинциннати
Чилич вышел в третий круг на «Мастерсе» в Цинциннати

Последние новости спорта

23:23 Цинциннати. Цуренко обыграла действующую чемпионку турнира Мугурусу 135 | Теннис / Главные новости спорта

21:58 Джокович обыграл Маннарино и стал участником третьего круга на «Мастерсе» в Цинциннати 109 | Теннис

21:48 Цинциннати. Людмила и Надежда Киченок со своими напарницами не прошли во второй раунд в парном разряде 272 | Теннис

21:09 Александр Зверев не пустил Хаасе в третий круг на «Мастерсе» в Цинциннати 97 | Теннис

20:56 Чилич вышел в третий круг на «Мастерсе» в Цинциннати 82 | Теннис

20:43 Цинциннати. Каролина Плишкова выбыла во втором круге 130 | Теннис

18:38 Боб Арум сообщил, где пройдет следующий бой Ломаченко 112 | Бокс

18:24 Краматорск принял тур чемпионата Украины по пляжному волейболу 141 | Волейбол

17:54 Хоккей вошел в утвержденную программу Олимпийских игр—2022 106 | Хоккей

17:47 МОК рассмотрит вариант с исключением хоккея из программы Олимпийских игр 127 | Хоккей

Все новости

ФОТО

Победа Элейдера Альвареса над Сергеем Ковалевым в фотографиях

Пресс-конференция Александра Усика в Киеве (Фото)

Победа Майки Гарсия над Робертом Истером в фотографиях

Победа Диллиана Уайта над Джозефом Паркером в фотографиях

Встреча Александра Усика в аэропорту после победы над Гассиевым (Фото)

Победа Усика над Гассиевым в фотографиях

Усик – Гассиев: Дуэль взглядов (Фото)

ВИДЕО

Монреаль. Халеп победила в финале Стивенс: обзор матча (Видео)

Торонто. Надаль победил в финале Циципаса: обзор матча (Видео)

Монреаль. Поражение Свитолиной от Стивенс в 1/2 финала: лучшие моменты (Видео)

Альварес отобрал у Ковалёва титул WBO (Видео боя)

Усик прочел собственное стихотворение об Украине (+Видео)

Красюк: Ближайшая перспектива – Усик - Белью, затем – супертяжелый вес (Видео)

Усик: В хевивейте другая опасность, другой адреналин (+Видео)



Топ-новости недели

Цинциннати. Цуренко обыграла действующую чемпионку турнира Мугурусу
Цинциннати. Свитолина стартовала с победы над Кузнецовой
Бой Усик-Белью могут перенести с осени на весну следующего года
ЧЕ по летним видам спорта. Сборная Украины завоевала 26 медалей и заняла восьмое место
Игорь Радивилов – серебряный призер ЧЕ по спортивной гимнастике в опорном прыжке


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Август 2018 (264)
Июль 2018 (452)
Июнь 2018 (445)
Май 2018 (526)
Апрель 2018 (424)
Март 2018 (604)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги