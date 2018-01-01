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21:48 Цинциннати. Людмила и Надежда Киченок со своими напарницами не прошли во второй раунд в парном разряде 273 | Теннис

21:09 Александр Зверев не пустил Хаасе в третий круг на «Мастерсе» в Цинциннати 97 | Теннис

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17:54 Хоккей вошел в утвержденную программу Олимпийских игр—2022 106 | Хоккей