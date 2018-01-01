Цинциннати. Людмила и Надежда Киченок со своими напарницами не прошли во второй раунд в парном разряде

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21:09 Александр Зверев не пустил Хаасе в третий круг на «Мастерсе» в Цинциннати 97 | Теннис
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20:43 Цинциннати. Каролина Плишкова выбыла во втором круге 130 | Теннис
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