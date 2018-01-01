Федерер стартовал с победы и вышел на Майера на «Мастерсе» в Цинциннати

Теннис. ATP Masters - Western & Southern Open. Цинциннати (США). Хард. Призовой фонд $6,335,970. 56 участников

В ночь на 15 августа в Цинциннати (США) на турнире ATP Masters - Western & Southern Open с призовым фондом $6,335,970 в одиночном разряде проходили матчи второго круга.Вторая ракетка мира, 37-летний швейцарец(2) одержал победу над 29-летним немцем, занимающим в рейтинге ATP 47-е место, со счетом 6:4, 6:4.Матч продолжался 1 час 12 минут. За это время Федерер реализовал два брейк-пойнта из четырех и отыграл все пять брейк-пойнтов, имевшихся у Гоёвчика. Роджер выполнил 12 эйсов и допустил четыре двойные ошибки, а его соперник одиннадцать раз подал навылет и трижды ошибся на подаче. Между собой теннисисты встречались впервые.В третьем круге Федерер встретится с аргентинцем, который выбил из борьбы француза(16) - 7:6(7), 6:4.В личном противостоянии Федерера и Майера лидирует Роджер – 2:0.Роджер Федерер (Швейцария, 2) — Петер Гоёвчик (Германия) – 6:4, 6:4Леонардо Майер (Аргентина) — Люка Пуи (Франция, 16) – 7:6(7), 6:4