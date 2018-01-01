Цинциннати. Каролин Гарсия обыграла Викторию Азаренко и вышла в третий круг

Теннис. WTA Premier 5 - Western & Southern Open. Цинциннати (США). Хард. Призовой фонд $ 2,874,299. 56 участниц.

В ночь на 15 августа в Цинциннати (США) на турнире WTA Premier 5 - Western & Southern Open с призовым фондом $ 2,874,299 в одиночном разряде проходили матчи второго круга.Пятая ракетка мира, 24-летняя француженка(6) нанесла поражение 29-летней белоруске(WС), занимающей в мировом рейтинге 87-е место, со счетом 6:4, 7:5.За 1 час 35 минут игрового времени Гарсия взяла пять подач Азаренко и упустила три своих. На счету Каролин два эйса и четыре двойные ошибки, а Виктория четыре раза подала навылет и пять раз ошиблась на подаче. Ранее теннисистки не встречались.Следующей соперницей Гарсии станет либо еще одна белоруска Арина Соболенко, либо чешка Каролина Плишкова (9).Каролин Гарсия (Франция, 6) — Виктория Азаренко (Беларусь, WC) – 6:4, 7:5