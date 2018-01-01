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Цинциннати. Серена Уильямс стартовала с победы, Елена Остапенко выбыла и другие результаты
Серена Уильямс (США)В ночь на 14 августа в Цинциннати (США) на турнире WTA Premier 5 - Western & Southern Open с призовым фондом $ 2,874,299 в одиночном разряде проходили матчи первого круга.

36-летняя американка Серена Уильямс, занимающая в мировом рейтинге 27-е место, разгромила 23-ю ракетку мира, 24-летнюю австралийку Дарью Гаврилову со счетом 6:1, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 5 минут. Уильямс сделала четыре брейка и отыграла единственный брейк-пойнт, имевшийся у Гавриловой. Серена выполнила восемь эйсов и допустила три двойные ошибки, а ее соперница один раз подала навылет и совершила семь двойных. Теперь счет их личных встреч стал в пользу американки – 3:0.

Во втором круге Серена сыграет против чешки Петры Квитовой, которая посеяна пол восьмым номером и первый круг пропускает. В личном противостоянии Уильямс и Квитовой лидирует Серена – 5:1.
Елена Остапенко (Латвия)Не смогла преодолеть барьер первого круга одиннадцатая ракетка мира, 21-летняя Елена Остапенко из Латвии, уступив в трех партиях прошедшей через квалификацию 28-летней француженке Ализе Корне, занимающей в рейтинге WTA 33-е место. Поединок длился 2 часа 2 минуты и завершился в пользу француженки со счетом 1:6, 7:5, 6:0.

Остапенко выиграла пять геймов на приеме и проиграла шесть на своей подаче. Соперницы по разу подали навылет, при этом Елена совершила десять двойных ошибок, а Ализе – три. Теннисистки встречались впервые.

За выход в третий раунд турнира Western & Southern Open Корне сыграет или с россиянкой Екатериной Макаровой, или с румынкой Аной Богдан (Q).

Теннис. WTA Premier 5 - Western & Southern Open. Цинциннати (США). Хард. Призовой фонд $ 2,874,299. 56 участниц.    
Первый круг
Серена Уильямс (США, SR) — Дарья Гаврилова (Австралия) – 6:1, 6:2
Ализе Корне (Франция, Q) — Елена Остапенко (Латвия, 11) – 1:6, 7:5, 6:0
Анетт Контавейт (Эстония) — Барбора Стрыцова (Чехия) – 6:3, 6:0
Виктория Кужмова (Словакия, Q) — Александра Саснович (Беларусь, Q) – 6:0, 4:6, 6:1
Мэдисон Кис (США, 13) — Бетани Маттек-Сэндс (США, WC) – 3:6, 7:6, 6:4
Кристина Младенович (Франция) — Юлия Гёргес (Германия, 10) – 6:4, 3:2 Rt
Айла Томлянович (Австралия, Q) — Ирина Бегу (Румыния) – 4:6, 6:3, 6:3
Арина Соболенко (Беларусь) — Йоханна Конта (Великобритания) – 4:6, 6:3, 6:4
Ребекка Петерсон (Швеция, Q) — Катержина Синякова (Чехия, LD) – 2:6, 6:4, 6:1
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