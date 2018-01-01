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Цинциннати. Джокович, Вавринка и Нишикори вышли во второй круг, Иснер, Феррер и Вердаско выбыли и другие результаты
Цинциннати. Джокович, Вавринка и Нишиколри вышли во второй круг, Иснер, Феррер и Вердаско выбыли и другие результатыВ ночь на 14 августа в Цинциннати (США) на турнире ATP Masters - Western & Southern Open с призовым фондом $6,335,970 в одиночном разряде проходили матчи первого круга.

Десятая ракетка мира, 31-летний серб Новак Джокович (10) стартовал с победы над 28-летним американцем Стивом Джонсоном, занимающим в ретинге ATP 33-е место, со счетом 6:4, 7:6(4).

За 2 часа 2 минуты, проведенные на корте Джокович взял три подачи Джонсона и не удержал две своих. На счету Новака семь эйсов и четыре двойные ошибки, а Стив четыре раза подал навылет и совершил пять двойных. Между собой теннисисты играли впервые.

Во втором круге турнира Western & Southern Open Джокович встретится с французом Адрианом Маннарино, вырвавшим победу у итальянца Марко Чеккинато - 6:7(7), 6:2, 7:6(7).

В личном противостоянии Джоковича и Маннарино впереди Новак – 3:0.
 
Теннис. ATP Masters - Western & Southern Open. Цинциннати (США). Хард. Призовой фонд $6,335,970. 56 участников    
Первый круг
Новак Джокович (Сербия, 10) — Стив Джонсон (США) – 6:4, 7:6(4)
Адриан Маннарино (Франция) — Марко Чеккинато (Италия) – 6:7(7), 6:2, 7:6(7)
Стэн Вавринка (Швейцария, WC) — Диего Шварцман (Аргентина, 12) – 6:2, 4:6, 6:3
Кеи Нишикори (Япония) — Андрей Рублёв (Россия) – 7:5, 6:3
Сэм Куэрри (США) — Джон Иснер (США, 9) – 6:4, 6:7(5), 7:6(5)
Бенуа Пэр (Франция) — Давид Феррер (Испания) – 6:2, 6:2
Жереми Шарди (Франция) — Фернандо Вердаско (Испания) – 6:1, 6:2
Денис Шаповалов (Канада) — Фрэнсис Тиафо (США, WC) – 7:6(6), 3:6, 7:5
Пабло Карреньо-Буста (Испания, 13) — Ришар Гаске (Франция) – 6:3, 2:6, 6:3
Петер Гоёвчик (Германия) — Жоау Соуза (Португалия) – 2:6, 6:4, 7:5
Брэдли Клан (США, Q) — Максимильян Мартерер (Германия) – 7:6(1), 6:4
Леонардо Майер (Аргентина) — Майкл Ммо (США, Q) – 6:4, 1:6, 6:4
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