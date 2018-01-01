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Роджер Федерер: Если в Туре появятся открытые геи я окажу им поддержку
Роджер Федерер: Если в Туре появятся открытые геи я окажу им поддержкуШвейцарский теннисист Роджер Федерер ответил на вопрос о том, как в Туре отнеслись бы к игроку, открыто объявившему о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Мне кажется, не возникло бы вообще никаких проблем. Да, в данный момент в Туре геев нет. Не знаю, почему. Возможно, кто-то все же им является, но не хочет об этом говорить. Однако уверен, что такого спортсмена наше сообщество примет без каких-либо вопросов.
Я только за, в этом нет ничего плохого. Я готов оказать поддержку любому игроку, который захочет открыто заявить о своей гомосексуальности. Уверен, что и ему самому станет легче, когда он объявит об этом. Вообще, люди должны поддерживать друг друга», - сказал Федерер на пресс-конференции в Цинциннати.

На «Мастерсе 1000» в Цинциннати Роджер Федере получил второй номер посева, и будет стартовать во втором круге. Его первым соперником будет немец Петер Гоёвчик, который был сильнее  Жоау Соузы из Португалии – 2:6, 6:4, 7:5.
По материалам: GoTennis.ru
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