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Леся Цуренко стартовала с победы на турнире в Цинциннати
Леся Цуренко стартовала с победы на турнире в ЦинциннатиВ Цинциннати (США) на турнире WTA Premier 5 - Western & Southern Open с призовым фондом $ 2,874,299 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

29-летняя украинка Леся Цуренко, занимающая в мировом рейтинге 44-е место, разгромила 35-ю ракетку мира, 24-летнюю американку Даниэль Коллинз со счетом 6:0, 6:2.

Теннисистки играли 1 час 1 минуту. Цуренко сделала пять брейков и отыграла оба брейк-пойнта, имевшихся у Коллинз. На счету Леси четыре эйса и одна двойная ошибка, а ее соперница три раза подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Между собой теннисистки играли впервые.

Во втором круге Цуренко предстоит сразиться с действующей чемпионкой турнира испанкой Гарбинье Мугурусой, которая получила седьмой номер посева и первый круг пропускает.
На данный момент в личном противостоянии Цуренко и Мугурусы минимальное преимущество у испанки – 2:1.

Отметим, что Элина Свитолина получила пятый номер посева и будет стартовать со второго круга. Ее первой соперницей станет победительница матча Светлана Кузнецова (Россия, WC) – Стефани Фёгель (Швейцария, Q).

Теннис. WTA Premier 5 - Western & Southern Open. Цинциннати (США). Хард. Призовой фонд $ 2,874,299. 56 участниц.   
Первый круг
Леся Цуренко (Украина) - Даниэль Коллинз (США) — 6:0, 6:2
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