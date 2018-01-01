Монреаль. Халеп победила в финале Стивенс: обзор матча (Видео)

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18:33 Руслан Глебов – серебряный призер чемпионата мира по спортивному ориентированию 68 | Другие виды спорта

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17:15 Результат шведа Дюплантиса в прыжках с шестом на ЧЕ будет засчитан как рекорд США 84 | Легкая атлетика

16:58 Алина Шатерникова: Гвоздик ментально такой же, как Усик 146 | Бокс

16:47 Украинцы завоевали пять медалей на молодежном чемпионате Европы по шашкам-100 74 | Другие виды спорта

16:33 Расписание чемпионата мира по летнему биатлону в Нове Место 75 | Биатлон

16:19 СБР обсудил вопрос перешедших в сборную Украины биатлонисток 90 | Биатлон

15:47 Оскар Де Ла Хойя: Канело заставит Головкина заплатить за свои слова 92 | Бокс