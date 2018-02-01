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Рейтинг ATP. Долгополов и Стаховский ослабили свои позиции
Рейтинг ATP. Долгополов и Стаховский ослабили свои позицииАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 13 августа, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

В первой сотне мирового рейтинга по-прежнему один украинский теннисист - Александр Долгополов, который потерял один пункт и теперь занимает 82-е место.

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Во второй сотне мировой классификации Сергей Стаховский потерял 23 позиции и опустился на 141-е место.
 
Илья Марченко поднялся на один пункт и занимает 336-ю строчку рейтинга.
 
В Топ-10 мирового рейтинга произошла одна перестановка. Немец Александр Зверев не сумел защитить свои чемпионские очки на «Мастерсе-1000» в Торонто и опустился на четвертое место, пропустив вперед аргентинца Хуана Мартина Дель Потро, ставшего третьей ракеткой мира. 
На лидирующей позиции укрепился испанец Рафаэль Надаль, победивший на «Мастерсе-1000» в Торонто. Его преимущество над швейцарцем Роджером Федерером увеличилось с 2230 очков до 3740. Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира по-прежнему серб Новак Джокович.

Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 13.08 2018 г.:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) —  10220 очков
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 6480
3 (4). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 5410
4 (3). Александр Зверев (Германия) – 4845
5 (5). Григор Димитров (Болгария) – 4700
6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) –4535
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 4085
8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3665
9 (9). Джон Иснер (США) – 3570
10 (10). Новак Джокович (Сербия) - 3445

82 (81). Александр Долгополов (Украина) – 725
141 (118). Сергей Стаховский (Украина) – 476
336 (337). Илья Марченко (Украина) – 136

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
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