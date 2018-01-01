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Рафаэль Надаль – чемпион «Мастерса» в Торонто
Рафаэль Надаль – чемпион «Мастерса» в ТоронтоВ ночь на 13 августа в Торонто  (Канада) на турнире ATP Masters - Coupe Rogers с призовым фондом $5,939,970 в одиночном разряде состоялся финальный матч.

Первая ракетка мира, 32-летний испанец Рафаэль Надаль, посеянный под первым номером одержал победу над 20-летним греком Стефаносом Циципасом, занимающим в рейтинге ATP 27-е место, со счетом 6:2, 7:6(4).

Напомним, ранее Цициципас выбил из борьбы трех сеяных теннисистов: австрийца Доминика Тима (7), серба Новака Джоковича (9) и действующего чемпиона турнира немца Александра Зверева (2).

Поединок продолжался 1 час 41 минуту. Надаль взял три подачи Циципаса и не удержал одну свою. На счету Рафаэля четыре эйса и две двойные ошибки, а Стефанос избежал ошибок на подаче и три раза подал навылет. Это была вторая победа испанца в двух встречах с греком.

Титул, завоеванный на турнире Rogers Cup стал для Надаля пятым в сезоне и 80-м в карьере. За свой успех испанец получит 1000 рейтинговых очков и $1,020,425 призовых.

Теннис. ATP Masters - Coupe Rogers. Торонто  (Канада). Хард. Призовой фонд $5,939,970. 56 участников    
Финал
Рафаэль Надаль (Испания, 1) —Стефанос Циципас (Греция) — 6:2, 7:6(4)
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