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Монреаль. Симона Халеп победила в финале Слоан Стивенс
Монреаль. Симона Халеп победила в финале Слоан СтивенсСегодня, 12 августа в Монреале (Канада) на турнире WTA Premier 5 - Coupe Rogers с призовым фондом $2,820,000 в одиночном разряде состоялся финальный матч. 

Первая ракетка мира, 25-летняя румынка Симона Халеп (1) одержала победу над третьим номером мирового рейтинга, 26-летней американкой Слоан Стивенс (3) со счетом 7:6(6), 3:6, 6:4.

Теннисистки провели на корте 2 часа 41 минуту. Халеп выиграла семь геймов на приеме и проиграла восемь на своей подаче. На ее счету четыре эйса и семь двойных ошибок, а Стивенс ни разу не подала навылет и совершила четыре двойные ошибки. Теперь в их личном противостоянии румынка лидирует со счетом 7:2.

Титул, завоеванный на турнире Rogers Cup стал для Халеп третьим в сезоне и 18-м а карьере, принеся ей 900 рейтинговых очков и $519,480 призовых.

Теннис. WTA Premier 5 - Coupe Rogers. Монреаль (Канада). Хард. Призовой фонд $2,820,000. 56 участниц 
Финал
Симона Халеп (Румыния, 1) —Слоан Стивенс (США, 3) — 7:6(6), 3:6, 6:4
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