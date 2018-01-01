На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Свитолина: В матче со Стивенс я не была на корте на 100%
Свитолина: В матче со Стивенс я не была на корте на 100%Украинка Элина Свитолина, проигравшая в полуфинале турнира Coupe Rogers в Монреале американке Слоан Стивенс со счётом 3:6, 3:6, призналась, что не смогла показать свой лучший теннис.

«Думаю, я не на 100% была на корте. Слоан с самого начала играла очень хорошо, а я действовала неровно, что не позволило победить. Она здорово играла в решающие моменты, и это было ключом к её победе. В первом сете у меня были шансы сделать счёт 4:5, но она мне этого не позволила. То же самое и во второй партии. Стивенс не ошибалась в самые важные моменты», — приводит слова Свитолиной официальный сайт WТА.

Таким образом, Свитолина сложила полномочия действующей чемпионки турнира.

За титул Стивенс сразится с румынкой Симоной Халеп, одолевшей в другом полуфинале австралийку Эшли Барти.
По материалам: Чемпионат.com
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Монреаль. Свитолина проиграла Стивенс и сложила полномочия действующей чемпионки
Монреаль. Свитолина и Стивенс встретятся в полуфинале
Ролан Гаррос. Слоан Стивенс стала второй финалисткой
Контавейт: Свитолина была слишком сильна
Элина Свитолина: Для меня очень важно не допускать провалов
Чарльстон. Свитолина обыграла Стивенс и вышла в третий круг
Australian Open. Свитолина уступила Стивенс в третьем круге
Слоан Стивенс: Теперь я знаю, что могу на равных играть с любой соперницей
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Монреаль. Симона Халеп победила в финале Слоан Стивенс
Свитолина: В матче со Стивенс я не была на корте на 100%
Надаль обыграл Хачанова и сыграет с Циципасом в финале на «Мастерсе» в Торонто
Монреаль. Свитолина проиграла Стивенс и сложила полномочия действующей чемпионки
Надаль обыграл Чилича и сыграет с Хачановым в полуфинале на «Мастерсе» в Торонто

Последние новости спорта

00:08 ЧЕ по летним видам спорта. Сборная Украины завоевала 26 медалей и заняла восьмое место 109 | Новости спорта / Главные новости спорта

23:59 Монреаль. Симона Халеп победила в финале Слоан Стивенс 103 | Теннис

21:22 Тренер Головкина: Усик в бою с Гассиевым использовал тактику Альвареса 147 | Бокс

20:45 Фьюри: Мой план — до конца года провести бой с Уайлдером 124 | Бокс

19:57 Игорь Радивилов – серебряный призер ЧЕ по спортивной гимнастике в опорном прыжке 154 | Гимнастика / Главные новости спорта

19:14 Свитолина: В матче со Стивенс я не была на корте на 100% 157 | Теннис

19:06 Надаль обыграл Хачанова и сыграет с Циципасом в финале на «Мастерсе» в Торонто 139 | Теннис

18:44 Монреаль. Свитолина проиграла Стивенс и сложила полномочия действующей чемпионки 174 | Теннис / Главные новости спорта

08:53 Надаль обыграл Чилича и сыграет с Хачановым в полуфинале на «Мастерсе» в Торонто 336 | Теннис

08:38 Александр Зверев проиграл Циципасу, Андерсон обыграл Димитрова в 1/4 финала на «Мастерсе» в Торонто 324 | Теннис

Все новости

ФОТО

Победа Элейдера Альвареса над Сергеем Ковалевым в фотографиях

Пресс-конференция Александра Усика в Киеве (Фото)

Победа Майки Гарсия над Робертом Истером в фотографиях

Победа Диллиана Уайта над Джозефом Паркером в фотографиях

Встреча Александра Усика в аэропорту после победы над Гассиевым (Фото)

Победа Усика над Гассиевым в фотографиях

Усик – Гассиев: Дуэль взглядов (Фото)

ВИДЕО

Альварес отобрал у Ковалёва титул WBO (Видео боя)

Усик прочел собственное стихотворение об Украине (+Видео)

Красюк: Ближайшая перспектива – Усик - Белью, затем – супертяжелый вес (Видео)

Усик: В хевивейте другая опасность, другой адреналин (+Видео)

Пресс-конференция Александра Усика в Киеве (Видео)

Майки Гарсия победил Роберта Истера (Видео боя)

Усик: Это была лучшая версия Александра Усика (Видео-интервью)



Топ-новости недели

Игорь Радивилов – серебряный призер ЧЕ по спортивной гимнастике в опорном прыжке
Монреаль. Свитолина проиграла Стивенс и сложила полномочия действующей чемпионки
Монреаль. Свитолина и Стивенс встретятся в полуфинале
ЧЕ по летним видам спорта. Сборная Украины сохранила 7-е место после восьми медальных дней
Анна Рыжикова – серебряный призер ЧЕ в беге на 400 м с барьерами


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Август 2018 (200)
Июль 2018 (452)
Июнь 2018 (445)
Май 2018 (526)
Апрель 2018 (424)
Март 2018 (604)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги