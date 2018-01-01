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00:08 ЧЕ по летним видам спорта. Сборная Украины завоевала 26 медалей и заняла восьмое место 109 | Новости спорта / Главные новости спорта

23:59 Монреаль. Симона Халеп победила в финале Слоан Стивенс 103 | Теннис

21:22 Тренер Головкина: Усик в бою с Гассиевым использовал тактику Альвареса 147 | Бокс

20:45 Фьюри: Мой план — до конца года провести бой с Уайлдером 124 | Бокс

19:57 Игорь Радивилов – серебряный призер ЧЕ по спортивной гимнастике в опорном прыжке 154 | Гимнастика / Главные новости спорта

19:14 Свитолина: В матче со Стивенс я не была на корте на 100% 157 | Теннис

19:06 Надаль обыграл Хачанова и сыграет с Циципасом в финале на «Мастерсе» в Торонто 139 | Теннис

18:44 Монреаль. Свитолина проиграла Стивенс и сложила полномочия действующей чемпионки 174 | Теннис / Главные новости спорта

08:53 Надаль обыграл Чилича и сыграет с Хачановым в полуфинале на «Мастерсе» в Торонто 336 | Теннис