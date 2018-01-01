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Надаль обыграл Хачанова и сыграет с Циципасом в финале на «Мастерсе» в Торонто
Надаль обыграл Хачанова и сыграет с Циципасом в финале на «Мастерсе» в ТоронтоВ ночь на 12 августа в Торонто (Канада) на турнире ATP Masters - Coupe Rogers с призовым фондом $5,939,970 в одиночном разряде прошли полуфинальные матчи.

Первая ракетка мира, 32-летний испанец Рафаэль Надаль, посеянный под первым номером одержал победу над 38-м номером мирового рейтинга, 22-летним россиянином Кареном Хачановым со счетом 7:6(3), 6:4.

За 1 час 49 минут, проведенные на корте, Надаль сделал два брейка и упустил одну свою подачу. Рафаэль два раза подал навылет и один раз ошибся на подаче, против шести эйсов и трех двойных ошибок у Хачанова.  Теперь счет их личных встреч стал в пользу испанца – 4:0.

В финале соперником Надаля будет 20-летний грек Стефанос Циципас, который переиграл в трех сетах шестую ракетку мира, 32-летнего Кевина Андерсона (4) из ЮАР со счетом 6:7(4), 6:4, 7:6(7).

Напомним, ранее Цициципас выбил из борьбы трех сеяных теннисистов: австрийца Доминика Тима (7), серба Новака Джоковича (9) и действующего чемпиона  турнира немца Александра Зверева (2).

Ранее Надаль и Циципас встречались один раз в этом году в Барселоне и тогда был сильнее испанец.

Теннис. ATP Masters - Coupe Rogers. Торонто  (Канада). Хард. Призовой фонд $5,939,970. 56 участников   
1/2 финала
Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Карен Хачанов (Россия) – 7:6(3), 6:4
Стефанос Циципас (Греция) — Кевин Андерсон (ЮАР, 4) – 6:7(4), 6:4, 7:6(7)
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