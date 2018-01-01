Надаль обыграл Чилича и сыграет с Хачановым в полуфинале на «Мастерсе» в Торонто

Теннис. ATP Masters - Coupe Rogers. Торонто (Канада). Хард. Призовой фонд $5,939,970. 56 участников

В ночь на 11 августа в Торонто (Канада) на турнире ATP Masters - Coupe Rogers с призовым фондом $5,939,970 в одиночном разряде проходили матчи 1/4 финала.Первая ракетка мира, 32-летний испанец, посеянный под первым номером, одолел в трех сетах 29-летнего хорвата(6), занимающего в мировом рейтинге седьмое место, со счетом 2:6, 6:4, 6:4.Теннисисты провели на корте 2 часа 19 минут. За это время соперники взяли по три подачи друг друга. Надаль выполнил четыре эйса и допустил столько же двойных ошибок, а Чилич пять раз подал навылет и один раз ошибся на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 6:1 в пользу испанца.За выход в финал турнира Надаль сыграет против 38-й ракетки мира россиянина, который победил голландца, занимающего в рейтинге ATP 39-е место, со счетом 6:3, 6:1.В личном противостоянии Надаля и Хачанова лидирует Рафа – 3:0.Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Марин Чилич (Хорватия, 6) – 2:6, 6:4, 6:4Карен Хачанов (Россия) — Робин Хаасе (Нидерланды) – 6:3, 6:1