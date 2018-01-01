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Монреаль. Халеп обыграла Гарсию и в 1/2 финала сыграет с Барти
Монреаль. Халеп обыграла Гарсию и в 1/2 финала сыграет с БартиВ ночь на 11 августа в Монреале (Канада) на турнире WTA Premier 5 - Coupe Rogers с призовым фондом $2,820,000 в одиночном разряде проходили матчи 1/4 финала. 

Первая ракетка мира, 26-летняя румынка Симона Халеп (1) взяла верх над шестым номером мирового рейтинга, 24-летней француженкой Каролин Гарсией (6) со счетом 7:5, 6:1.

Матч продолжался 1 час 28 минут. Халеп выиграла пять геймов на подаче Гарсии и проиграла один на своей. Навылет соперницы не подавали и совершили по четыре двойные ошибки. Теперь в их личном противостоянии румынка лидирует со счетом 5:1.

За путевку в финал турнира Халеп поспорит с 22-й ракеткой мира австралийкой Эшли Барти (15), которая уверенно обыграла голландку Кики Бертенс, занимающую в рейтинге WTA 18-е место, со счетом 6:3, 6:1.

Ранее Халеп и Барти не встречались.

Теннис. WTA Premier 5 - Coupe Rogers. Монреаль (Канада). Хард. Призовой фонд $2,820,000. 56 участниц 
1/4 финала
Симона Халеп (Румыния, 1) — Каролин Гарсия (Франция, 6) – 7:5, 6:1
Эшли Барти (Австралия, 15) — Кики Бертенс (Нидерланды) – 6:3, 6:1
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