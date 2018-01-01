Монреаль. Халеп обыграла Гарсию и в 1/2 финала сыграет с Барти

Теннис. WTA Premier 5 - Coupe Rogers. Монреаль (Канада). Хард. Призовой фонд $2,820,000. 56 участниц

В ночь на 11 августа в Монреале (Канада) на турнире WTA Premier 5 - Coupe Rogers с призовым фондом $2,820,000 в одиночном разряде проходили матчи 1/4 финала.Первая ракетка мира, 26-летняя румынка(1) взяла верх над шестым номером мирового рейтинга, 24-летней француженкой(6) со счетом 7:5, 6:1.Матч продолжался 1 час 28 минут. Халеп выиграла пять геймов на подаче Гарсии и проиграла один на своей. Навылет соперницы не подавали и совершили по четыре двойные ошибки. Теперь в их личном противостоянии румынка лидирует со счетом 5:1.За путевку в финал турнира Халеп поспорит с 22-й ракеткой мира австралийкой(15), которая уверенно обыграла голландку, занимающую в рейтинге WTA 18-е место, со счетом 6:3, 6:1.Ранее Халеп и Барти не встречались.Симона Халеп (Румыния, 1) — Каролин Гарсия (Франция, 6) – 7:5, 6:1Эшли Барти (Австралия, 15) — Кики Бертенс (Нидерланды) – 6:3, 6:1