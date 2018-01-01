Монреаль. Свитолина и Стивенс встретятся в полуфинале

Теннис. WTA Premier 5 - Coupe Rogers. Монреаль (Канада). Хард. Призовой фонд $2,820,000. 56 участниц

В ночь на 11 августа в Монреале (Канада) на турнире WTA Premier 5 - Coupe Rogers с призовым фондом $2,820,000 в одиночном разряде проходили матчи 1/4 финала.Действующая чемпионка турнира, пятая ракетка мира 23-летняя украинка(5) одержала победу над 22-летней бельгийкой(14), занимающей в мировом рейтинге 15-е место, со счетом 7:5, 6:3.За 1 час 25 минут, проведенные на корте, Свитолина реализовала пять брейк-пойнтов из семи, Мертенс – три из четырех. Элина выполнила пять эйсов и допустила столько же двойных ошибок против одного эйса и четырех двойных у Элисе. Благодаря этой победе украинка вышла в лидеры их личного противостояния – 2:1.За выход в финал Coupe Rogers Свитолина сразится с третьей ракеткой мира, 25-летней американкой(3), которая уверенно обыгралаиз Латвии, занимающую в рейтинге WTA 19-е место – 6:2, 6:2.Ранее Свитолина и Стивенс встречались дважды в 2014 году, и пока у них - ничья.Элина Свитолина (Украина, 5) — Элисе Мертенс (Бельгия, 14) – 7:5, 6:3Слоан Стивенс (США, 3) — Анастасия Севастова (Латвия) – 6:2, 6:2