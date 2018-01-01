Михаэла Бузарнеску избежала перелома, но пропустит US Open

Румынская теннисистка Михаэла Бузарнеску сообщила об отказе от участия в Открытом чемпионате США из-за повреждения голеностопа, полученного во втором круге Rogers Cup в Мельбурне (Канада).В середине третьей партии матча с украинкой Элиной Свитолиной 30-летняя теннисистка подвернула ногу. В итоге покинуть корт ей пришлось на инвалидной коляске.Матч был остановлен при счете 6:3, 6:7 (5:7), 4:3 [30:15] в пользу украинки.«Хорошие новости – нога не сломана. Плохие новости – одна связка разорвана, две растянуты. Невероятно грустно, что мне не удастся сыграть на US Open, однако я приложу все усилия, чтобы вернуться на турнирах в Азии. Огромное спасибо всем за оказанную поддержку. Буду держать вас в курсе событий. И спасибо Элине Свитолиной за помощь в тот самый момент. Скоро я восстановлюсь, и мы сможем завершить наш третий сет», – заявила Бузарнеску в своем «твиттере».Открытый чемпионат США по теннису (US Open) состоится с 27 августа по 9 сентября в Нью-Йорке.