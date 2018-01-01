Надаль обыграл Вавринку и сыграет с Чиличем в 1/4 финала на «Мастерсе-1000» в Торонто

Теннис. ATP Masters - Coupe Rogers. Торонто (Канада). Хард. Призовой фонд $5,939,970. 56 участников

В Торонто (Канада) на турнире ATP Masters - Coupe Rogers с призовым фондом $5,939,970 в одиночном разряде завершились матчи третьего круга.Лидер посева, первая ракетка мира 32-летний испанецодержал победу над 33-летним швейцарцем, занимающим в мировом рейтинге 195-е место, со счетом 7:5, 7:6(4).За 2 часа 8 минут, проведенные на корте, Надаль взял три подачи Вавринка и упустил две своих. Рафаэль не ошибался на подаче и выполнил два эйса, а Стэн шесть раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. Теперь счет их личных встреч стал в пользу испанца – 16:3.За выход в полуфинал турнира Надаль поспорит с седьмым номером мирового рейтинга, 29-летним хорватом(6), который победил 25-летнего аргентинца(11), занимающего в рейтинге ATP 12-е место, со счетом 6:3, 6:2.На счету Чилича пять брейков, столько же эйсов и одна двойная ошибка против двух брейков, одного эйса и одной двойной у Шварцмана. Хорват стал лидером их личного противостояния – 2:1.Ранее Надаль и Чилич встречались встречались семь раз, лидирует Рафа – 5:2.Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Стэн Вавринка (Швейцария, WC) – 7:5, 7:6(4)Марин Чилич (Хорватия, 6) — Диего Шварцман (Аргентина, 11) – 6:3, 6:2Робин Хаасе (Нидерланды) — Денис Шаповалов (Канада) – 7:5, 6:2Карен Хачанов (Россия) — Джон Иснер (США, 8) – 7:6(5), 7:6(1)