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Надаль обыграл Вавринку и сыграет с Чиличем в 1/4 финала на «Мастерсе-1000» в Торонто
Стэн Ваврина (Швейцария) и Рафаэль Надаль (Испания)В Торонто  (Канада) на турнире ATP Masters - Coupe Rogers с призовым фондом $5,939,970 в одиночном разряде завершились матчи третьего круга.

Лидер посева, первая ракетка мира 32-летний испанец Рафаэль Надаль одержал победу над 33-летним швейцарцем Стэном Вавринкой, занимающим в мировом рейтинге 195-е место, со счетом 7:5, 7:6(4).

За 2 часа 8 минут, проведенные на корте, Надаль взял три подачи Вавринка и упустил две своих. Рафаэль не ошибался на подаче и выполнил два эйса, а Стэн шесть раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. Теперь счет их личных встреч стал в пользу испанца – 16:3.
Марин Чилич (Хорватия)За выход в полуфинал турнира Надаль поспорит с седьмым номером мирового рейтинга, 29-летним хорватом Марином Чиличем (6), который победил 25-летнего аргентинца Диего Шварцмана (11), занимающего в рейтинге ATP 12-е место, со счетом 6:3, 6:2.

На счету Чилича пять брейков, столько же эйсов и одна двойная ошибка против двух брейков, одного эйса и одной двойной у Шварцмана. Хорват стал лидером их личного противостояния – 2:1.

Ранее Надаль и Чилич встречались  встречались семь раз, лидирует Рафа – 5:2.

Теннис. ATP Masters - Coupe Rogers. Торонто  (Канада). Хард. Призовой фонд $5,939,970. 56 участников    
Третий круг
Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Стэн Вавринка (Швейцария, WC) – 7:5, 7:6(4)
Марин Чилич (Хорватия, 6) — Диего Шварцман (Аргентина, 11) – 6:3, 6:2

Робин Хаасе (Нидерланды) — Денис Шаповалов (Канада) – 7:5, 6:2
Карен Хачанов (Россия) — Джон Иснер (США, 8) – 7:6(5), 7:6(1)
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