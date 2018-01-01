Джокович проиграл Циципасу и не сыграет со Зверевым в 1/4 финала на «Мастерсе-1000» в Торонто

Теннис. ATP Masters - Coupe Rogers. Торонто (Канада). Хард. Призовой фонд $5,939,970. 56 участников

В ночь на 10 августа в Торонто (Канада) на турнире ATP Masters - Coupe Rogers с призовым фондом $5,939,970 в одиночном разряде проходили матчи третьего круга.Десятая ракетка мира, 31-летний серб(9) потерпел поражение от 19-летнего грека, занимающего в рейтинге ATP 27-е место. Поединок продолжался 2 часа 17 минут и завершился в пользу грека со счетом 6:3, 6:7(5), 6:3.Новак не сумел реализовать ни одного из двух имевщихся у него брейк-пойнтов, а Циципас реализовал два из десяти. Соперники выполнили по одиннадцать эйсов, при этом Джокович допустил четыре двойные ошибки, а его соперник – две. Ранее теннисисты не встречались.В четвертьфинале соперником Циципаса будет действующий чемпион турнира, третья ракетка мира немец(2), который победил 68-го номера рейтинга ATP россиянина(Q) – 6:3, 6:2.На счету Зверева три брейка и пять эйсов при отсутствии двойных ошибок. Россиянин также пять раз подал навылет, но допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта. Теперь счет их личных встреч стал 4:0 в пользу немца.В личном противостоянии Циципаса и Зверева лидирует немецкий теннисист – 1:0.Стефанос Циципас (Греция) — Новак Джокович (Сербия, 9) – 6:3, 6:7(5), 6:3Александр Зверев (Германия, 2) — Даниил Медведев (Россия, Q) – 6:3, 6:2