Монреаль. Людмила Киченок выбыла во втором круге в парном разряде

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08:00 Монреаль. Свитолина и Стивенс встретятся в полуфинале 49 | Теннис / Главные новости спорта

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22:01 Йейтс выиграл седьмой этап «Тура Польши»; Квятковски победил в тотале;Падун – 58-й 109 | Велоспорт