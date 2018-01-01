Монреаль. Халеп обыграла Винус Уильямс, Шарапова проиграла Гарсии и другие результаты

Теннис. WTA Premier 5 - Coupe Rogers. Монреаль (Канада). Хард. Призовой фонд $2,820,000. 56 участниц

В ночь на 10 августа в Монреале (Канада) на турнире WTA Premier 5 - Coupe Rogers с призовым фондом $2,820,000 в одиночном разряде завершились матчи третьего круга.Первая ракетка мира, 26-летняя румынка, посеянная под первым номером, добилась уверенной победы над 38-летней американкой(13), занимающей в мировом рейтинге 14-е место, со счетом 6:2, 6:2.Теннисистки провели на корте 1 час 11 минут. Халеп сделала пять брейков и не удержала одну свою подачу. Навылет Симона не подавала и совершила пять двойных ошибок против одного эйса и трех двойных у Винус. Благодаря этой победе румынка до минимума сократила свое отставание в счете по личным встречам с американкой – 2:3.В четвертьфинале Халеп предстоит сразиться с шестой ракеткой мира, 24-летней француженкой(6), которая за 1 час 28 минут выбила из борьбы 31-летнюю россиянку, занимающую в рейтинге WTA 22-е место, со счетом 6:3, 6:2.На счету Гарсии пять брейков, один эйс и одна двойная ошибка, а у Шараповой – один брейк и пять эйсов при восьми двойных. В их противостоянии лидером остается россиянка – 4:2.Ранее Халеп и Гарсия встречались пять раз, впереди Симона – 4:1.Симона Халеп (Румыния, 1) — Винус Уильямс (США, 13) – 6:2, 6:2Каролин Гарсия (Франция, 6) — Мария Шарапова (Россия) – 6:3, 6:2Слоан Стивенс (США, 3) — Карла Суарес-Наварро (Испания, Q) – 6:2, 7:5Анастасия Севастова (Латвия) — Юлия Гёргес (Германия, 10) – 6:3, 7:6(2)Эшли Барти (Австралия, 15) — Ализе Корне (Франция) – 7:6(3), 6:4Кики Бертенс (Нидерланды) — Петра Квитова (Чехия, 8) – 6:3, 5:2