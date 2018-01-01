Монреаль. Свитолина обыграла Конту и вышла в 1/4 финала

Теннис. WTA Premier 5 - Coupe Rogers. Монреаль (Канада). Хард. Призовой фонд $2,820,000. 56 участниц

В Монреале (Канада) на турнире WTA Premier 5 - Coupe Rogers с призовым фондом $2,820,000 в одиночном разряде проходили матчи третьего круга.Действующая чемпионка турнира, пятая ракетка мира 23-летняя украинка(5) одержала победу над 43-и номером мировой классификации, 27-летней британкойсо счетом 6:3, 6:4.Поединок продолжался 1 час 24 минуты. Свитолина выиграла четыре гейма на подаче Конты и проиграла два на своей. Соперницы выполнили по четыре подачи навылет, при этом Элина допустила три двойные ошибки, а Йоханна – пять. Теперь в их личном противостоянии украинка лидирует со счетом 4:0.В четвертьфинале турнира соперницей Свитолиной будет бельгийка(14), которая в трех партиях обыграла белоруску- 2:6, 7:6(1), 6:0.Ранее Свитолина и Мертенс встречались два раза и пока у них ничья.Элина Свитолина (Украина, 5) — Йоханна Конта (Великобритания) – 6:3, 6:4Элисе Мертенс (Бельгия, 14) — Арина Соболенко (Беларусь) – 2:6, 7:6(1), 6:0