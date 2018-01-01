Димитров и Андерсон встретятся в 1/4 финала на «Мастерсе-1000» в Торонто

Теннис. ATP Masters - Coupe Rogers. Торонто (Канада). Хард. Призовой фонд $5,939,970. 56 участников

В Торонто (Канада) на турнире ATP Masters - Coupe Rogers с призовым фондом $5,939,970 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Пятая ракетка мира, 27-летний болгарин(5) с трудом одолел 20-летнегоь американца, занимающего в мировой классификации 41-е место, со счетом 7:6(1), 3:6, 7:6(4).Теннисисты играли 2 часа 26 минут. По ходу поединка у обоих было по семь брейк-пойнтов, из которых Димитров реализовал два, а Тиафо – три. Оба выполнили по десять эйсов, при этом болгарин совершил пять двойных ошибок, а американец – шесть. Ранее теннисисты не встречались.В четвертьфинале турнира соперником Димитрова будет(4) из ЮАР, который выиграл у белоруса(Q) – 7:5, 6:3.На данный момент в личном противостоянии Димитрова и Андерсона лидирует Григор – 6:1.Григор Димитров (Болгария, 5) — Фрэнсис Тиафо (США) – 7:6(1), 3:6, 7:6(4)Кевин Андерсон (ЮАР, 4) — Илья Ивашко (Беларусь, Q) – 7:5, 6:3