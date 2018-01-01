Свитолина: Что будет, если во время матча у кого-то случится сердечный приступ?

Вчера, 13:51 129 | Теннис

На турнире «Coupe Rogers» соперница Элины Свитолиной, румынка Михаэла Бузарнеску подвернула лодыжку и в итоге смогла покинуть корт только на коляске.



«Я сразу же увидела, что это очень, очень серьезная травма», - сказала Свитолина журналистам после



Возможно мы (игроки) должны посещать курсы или что-то подобное, чтобы помогать в таких обстоятельствах. Например, что будет, если у кого-то случится сердечный приступ? Ты должен реагировать незамедлительно, а не через 5-6 минут, которые им нужно, чтобы добраться на корт. Мы играем под таким большим давлением постоянно, также надо учитывать условия. Если действительно жарко, просто зной, ты никогда не знаешь, что может произойти. Думаю, мы должны над этим поработать».



В третьем раунде турнира в Монреале Свитолина сыграет с победительницей матча Виктория Азаренко - Йоханна Конта. На турнире «Coupe Rogers» соперница Элины Свитолиной, румынка Михаэла Бузарнеску подвернула лодыжку и в итоге смогла покинуть корт только на коляске.«Я сразу же увидела, что это очень, очень серьезная травма», - сказала Свитолина журналистам после матча . - Я была в полном шоке. Ей было больно. Мне это стало сразу понятно. Я не знала, что на самом деле нужно делать. Думаю, необходимо, чтобы несколько человек, у которых есть медицинская подготовка, были на корте все время. Потому что ни я, ни судья на вышке, мы не знаем, что нужно делать, если подобные ситуации случаются, когда травмы настолько серьезные как та, что получила Бузарнеску.Возможно мы (игроки) должны посещать курсы или что-то подобное, чтобы помогать в таких обстоятельствах. Например, что будет, если у кого-то случится сердечный приступ? Ты должен реагировать незамедлительно, а не через 5-6 минут, которые им нужно, чтобы добраться на корт. Мы играем под таким большим давлением постоянно, также надо учитывать условия. Если действительно жарко, просто зной, ты никогда не знаешь, что может произойти. Думаю, мы должны над этим поработать».В третьем раунде турнира в Монреале Свитолина сыграет с победительницей матча Виктория Азаренко - Йоханна Конта.

По материалам: Большой теннис Украины